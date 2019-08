Leipzig

Keine andere Stadt in Sachsen profitiert so von Zuzügen aus dem Westen wie Leipzig. Im Jahr 2017 siedelten 8790 Einwohnern aus den alten Bundesländern in die Messestadt über. Zugleich gingen 6489 Leipziger in den Westen. Macht ein Plus von 2306. In ganz Sachsen liegt das Wanderungsplus im selben Jahr bei knapp 3000 – sprich: Leipzig ist für drei Viertel des Positivsaldos im Freistaat verantwortlich. Das geht aus Zahlen der Landesarbeitsagentur in Chemnitz hervor, die diese exklusiv auf Nachfrage der LVZ zusammengestellt hat.

„ Leipzig ist angesagt – als Stadt mit attraktiven Arbeitsplätzen, mit einem vielseitigen Kulturangebot und nicht zuletzt wegen der neuen Seenlandschaft“, erklärt Landesarbeitsagentur-Chef Klaus-Peter Hansen den Zuzug. Sachsen gehört neben Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu den Ostländern, die aktuell mehr Zu- als Abwanderung verzeichnen. Dagegen verlassen immer noch mehr Menschen Sachsen-Anhalt und Thüringen in Richtung Westen als umgekehrt.

Alle fünf Ost-Bundesländer ohne Berlin verzeichneten im Jahr 2017 einen Wanderungsgewinn von rund 4000 Menschen, hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden errechnet. Bezieht man Berlin in die Berechnung mit ein, ergibt sich ein Überschuss von 13.000 Personen.

2018 haben 29.071 Menschen Sachsen in Richtung Westen verlassen

Neben vielen jungen Menschen, die nach Sachsen ziehen, um vorwiegend in Leipzig und Dresden zu leben und zu arbeiten, kommen auch viele zurück, die dem Freistaat in den letzten 30 Jahren den Rücken gekehrt haben, sagt Hansen. Und das waren nicht wenige: Zwischen 1990 und 2018 zogen 1,291 Millionen Sachsen in westliche Bundesländer, 1990 waren es mit 104.700 die meisten, danach schwanken die Zahlen zwischen rund 60.000 und 30.000. Im Vorjahr gingen 29.071 weg - der niedrigste Wert der letzten Jahrzehnte.

Den 1,291 Millionen Fortzügen stehen 851.713 Zuzüge von Menschen aus den alten Bundesländern in den Freistaat gegenüber. Das macht einen negativen Wanderungssaldo von 439.500, sagt Hansen. Auch wenn es aktuell mehr Zu- als Fortzüge gebe - dieses Erbe laste schwer.

Die Arbeitsagenturen bemühen sich mit Kammern, der Wirtschaftsförderung und anderen Akteuren darum, weitere Rückkehrer zu gewinnen. „Sächsische Unternehmen suchen händeringend gute Fachkräfte, die leider noch zu oft in andere Bundesländer fahren, um dort zu arbeiten oder sich in anderen Bundesländern fest niederlassen. Das können wir uns mit dem Blick auf den hohen Fachkräftebedarf nicht mehr leisten“, sagt er. Rückkehrer allein werden aber die Lücke nicht schließen.

Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz plädiert für Zuwanderung

Das glaubt auch Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut in Dresden. Selbst wenn es gelänge, außer den Fortgezogenen auch mehr Pendler zurückzuholen, die zur Zeit in den Westen zur Arbeit fahren, sei das Problem weiter akut, sagt der Wissenschaftler. Nur 6,6 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnsitz in Ostdeutschland pendelten nach Berechnungen des Ifo-Instituts 2017 in den Westen. Das sind 410.000 Personen, so Ragnitz.

Allein in den nächsten fünf Jahren werden aus demografischen Gründen 530.000 Arbeitskräfte im Osten fehlen. Ragnitz wie Hansen plädieren deshalb für Zuwanderung, damit die ostdeutschen Betriebe im nationalen und internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben können.

Von Andreas Dunte