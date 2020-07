Zwangssituation und missbraucht – Haftstrafen für Thüringer Polizisten

Erfurt

Unmittelbar vor dem Urteil im Prozess gegen zwei Polizisten demonstrieren mehrere Dutzend vor allem jüngerer Menschen vor dem Erfurter Gericht. Sie protestieren gegen Polizeigewalt, Rassismus und Sexismus in den Reihen von Behörden. Im Gebäude selbst geht es um eine Polizeimaßnahme, bei der 2019 zwei Polizisten Geschlechtsverkehr mit einer Frau gehabt haben, die sie zuvor kontrolliert hatten. Gemeinschaftliche Vergewaltigung im besonders schweren Fall lautete die Anklage. Doch zum Prozessende ist davon nicht mehr die Rede: Das Landgericht verurteilt die beiden Beamten wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung einer Amtsstellung in Tateinheit mit Vorteilsnahme zu zwei Jahren und drei Monaten Haft.

Vertrauen erschüttert

Das gesamte Tatbild sei erschreckend, zutiefst verstörend und geeignet, das Vertrauen in die Integrität der Polizei erheblich zu beeinflussen, begründete der Vorsitzende Richter Detlef Hampel am Montag die Entscheidung. Wird das Urteil rechtskräftig, müssen die suspendierten Polizisten aus dem Dienst entlassen werden. Das ist die gesetzliche Folge, wenn Beamte in einem Strafprozess eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr erhalten.

Anzeige

Das Gericht geht von folgenden Tatgeschehen aus: Die heute 23 und 28 Jahre alten Polizisten kontrollierten mit Kollegen im September 2019 auf einem Parkplatz in Arnstadt eine Frau und deren damaligen Partner. Dabei kamen den Polizisten Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Papiere. Zur Identitätsklärung fuhren die zwei Polizisten mit der gebürtigen Polin schließlich zu deren Wohnung nach Marlishausen (Ilm-Kreis). Dort kam es zum Geschlechtsverkehr. Diesen hatten die zwei Polizisten im Verfahren auch eingeräumt. Zugleich beharrten sie jedoch darauf, dieser sei einvernehmlich gewesen.

Weitere LVZ+ Artikel

Zwangssituation durch Polizeikontrolle

In der Urteilsbegründung hieß es, es sei möglich, dass von der Frau die Initiative dazu ausging. Die damals vermutlich 32-Jährige habe sich jedoch in einer polizeilichen Maßnahme und in einer Zwangssituation befunden. Diese sei „bewusst, sehenden Auges“ durch die Täter ausgenutzt worden, so die Ansicht der Richter. Die Frau habe - wenn überhaupt - nur so agiert, um Konsequenzen wegen der gefälschten Ausweispapiere zu vermeiden. Sie habe Angst gehabt, in Haft zu müssen, so Hampel.

Dass die Frau wohl wegen eines Schichtwechsels auf der Dienststelle dennoch eine Nacht in einer Gewahrsamszelle habe verbringen müssen, war nach Einschätzung der Richter entscheidend für die weiteren Ereignisse. Die ganze Nacht über sei sie alleine mit den Gedanken an das Geschehen gewesen. „Am nächsten Tag dämmerte es ihr, dass sie zutiefst missbraucht wurde“, so Hampel. Sie habe sich dann einem Dolmetscher anvertraut. Sie selbst habe zwar nicht von einer „ Vergewaltigung“ gesprochen, auf Nachfrage des Dolmetschers habe sie diese aber bestätigt.

Beweislage nicht ausreichend

Für eine Verurteilung wegen Vergewaltigung sah das Gericht die Beweislage aber nicht gegeben. Das habe auch daran gelegen, wie „lapidar“ die Frau das eigentliche Gewaltgeschehen in einer richterlichen Vernehmung dargestellt habe. Ein Video der Vernehmung war im Prozess gezeigt worden.

Zu diesem eher ungewöhnlichen Schritt war es gekommen, weil die als Hauptbelastungszeugin geladene Frau nicht auffindbar war. Auch ein Zielfahnder des Landeskriminalamts konnten sie nicht ausfindig machen. Wohl stellte dieser ab fest, dass gegen die Frau und ihren damaligen Partner in Polen Haftbefehle vorliegen.

Revision angekündigt – Zeugin fehlte

Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Revision einlegen zu wollen. Das Gericht habe nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um die Hauptbelastungszeugin noch zur Verhandlung zu holen, kritisierte ein Sprecher. Dass die Frau noch als Zeugin habe gehört werden können, sei ein entscheidender Grund, weshalb die Staatsanwaltschaft von dem ursprünglichen Vergewaltigungsvorwurf habe abrücken müssen.

Die Anklagebehörde hatte schließlich zwei Jahre Haft auf Bewährung beantragt wegen sexuellen Missbrauchs von Gefangenen und behördlich Verwahrten unter Ausnutzung einer Amtsstellung. Die Verteidiger der Polizisten hatten auf Freispruch plädiert und während des Prozesses versucht, die Nebenklägerin als unglaubwürdig und als Lügnerin darzustellen.

Zu Gunsten der Beschuldigten wertete das Gericht, dass die neunmonatige Untersuchungshaft für sie als Polizisten eine große Belastung dargestellt habe. Zwischenzeitlich sind die beiden Männer wieder auf freiem Fuß. „Ich hoffe, dass dieser Horror jetzt endlich für meine Familie ein Ende hat“, hatte der ältere Angeklagte in seinem Schlusswort noch gesagt. Dagegen werteten die Richter die Art des Geschlechtsverkehrs als besonders belastend. Hampel sprach von einem „ungeschützten und hemmungslosen“ Verkehr, der die Frau zum Objekt degradiert habe.

Bereits zuvor hatte der Vertreter der Nebenklägerin gesagt: „Mir kommen erhebliche Zweifel am Prinzip der Bestenauslese im öffentlichen Dienst.“ Selbst der Verteidiger des 23-Jährigen hatte zu seinem Plädoyer erklärt: „Das Verhalten meines Mandanten war falsch.“ Das Ansehen der Polizei sei beschädigt worden.

Von tsa