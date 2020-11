In Delitzsch ist am vergangenen Mittwoch eine 35-jährige Frau tödlich verletzt worden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um ihren 39-jährigen Partner handeln, der wenig später in einer Klinik verstarb. Gut eine Woche nach der Tat liegen der Staatsanwaltschaft erste Ermittlungsergebnisse vor.