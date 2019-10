Altenburg/Zschaschelwitz

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montag im Altenburger Land gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachten auf der Bundesstraße 93 im Windischleubaer Ortsteil Zschaschelwitz gegen 9.30 Uhr zwei Autos ineinander. Die Kollision zwischen dem Toyota eines 76-Jährigen und dem VW einer 58-Jährigen ereignete sich auf Höhe der Kreuzung mit dem Wiesenweg. Sie war so heftig, dass sich beide Fahrer verletzten und mit zwei Rettungswagen und Blaulicht in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Bis es soweit war, kam es auf der B93 bis kurz vor Mittag zu Behinderungen. So regelten Beamte den Verkehr und leiteten ihn an der Unfallstelle, die sich kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Leipzig befand, vorbei.

Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen, zu dem sie bis Montagnachmittag zunächst keine weiteren Angaben machte. Nach OVZ-Informationen kam es zur Kollision, als die 58-Jährige mit ihrem VW aus dem Wiesenweg auf die B93 Richtung Treben abbiegen wollte. Dabei erwischte sie der 76-Jährige mit seinem Toyota am Heck, woraufhin sich der Wagen drehte.

Von Thomas Haegeler