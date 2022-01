Zwei von drei Firmen in Sachsens Gastgewerbe fürchten um Existenz

Leipzig

Das Gastronomiegewerbe in Sachsen stöhnt unter den Corona-Maßnahmen. 64 Prozent aller Firmen geben an, sich in ihrer Existenz bedroht zu fühlen, wie aus einer aktuellen Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) hervorgeht. Bundesweit geben 57 Prozent der Gastronomiebetriebe Existenznot an.sind in dieser Gaststätte nicht in Betrieb.Dehoga-Präsident Guido Zöllick spricht von einer „katastrophalen Lage“, in der sich die Branche befinde. In der ersten Januarhälfte vermeldeten die Betriebe wachsende Umsatzverluste von 64 Prozent, bundesweit 55,1 Prozent – jeweils im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019.

2G Plus-Zugangsregelungen bereiten große Sorgen

Verantwortlich für die erheblichen Umsatzverluste in der Gastronomie und Hotellerie seien die seit Wochen geltenden 2G-plus-Zugangsregelungen sowie Absagen von Veranstaltungen und Messen. „Über 87 Prozent der sächsischen Betriebe bestätigten einen massiven Rückgang an Gästen und entsprechen damit der bundesweiten Einschätzung“, heißt es weiter. „Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt, Frust und Resignation machen sich breit“, sagt Zöllick.

Besondere Verärgerung herrscht über die Einführung und das Regel-Chaos bei 2G plus. Über 87 Prozent der befragten Unternehmer geben rückläufige Gästezahlen an. Über 35 Prozent berichten von einem höheren Personalaufwand, um die bestehenden Regelungen einhalten zu können.

Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Dehoga, fordert ein Ende dieses „Sterben auf Raten“ und einen Abbau der Regelungen, damit die Unternehmen endlich wieder planen können.

Von Andreas Dunte