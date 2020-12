Zweifel rauben Kretschmer in der Corona-Krise den Schlaf

Dresden

Kontaktbeschränkungen, Weihnachtsregeln, Maskenpflicht – In Zeiten von weiterhin rasant steigenden Corona-Fallzahlen muss die Politik harte Entscheidungen treffen, in Sachsen allen voran Michael Kretschmer ( CDU). Im LVZ-Talk mit Chefredakteurin Hannah Suppa und Vize André Böhmer hat der Ministerpräsident am Mittwochabend einen Einblick darin gegeben, wie sich die Krise auf sein eigenes Leben auswirkt: Belastend sei vor allem die Unsicherheit darüber, ob die zum Teil unbeliebten und scharf kritisierten Maßnahmen nicht oder nicht ausreichend wirken. „Was passiert, wenn es nicht klappt? Das ist etwas, was mir schon oft den Schlaf raubt“, sagte Kretschmer.

Der LVZ-Talk zum Nachschauen:

Anzeige

LVZ Talk mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer Sachsen befindet sich im zweiten Lockdown. Warum hat der Freistaat so lange gezögert? Was wird für betroffene Firmen getan? Wie kann Menschen in Not geholfen werden? Darüber sprechen Hannah Suppa und Andre Böhmer LIVE mit Ministerpräsident Michael Kretschmer. Posted by LVZ Leipziger Volkszeitung on Wednesday, December 16, 2020

Das Wissen, dass er vor allem am weiteren Verlauf und dem Ausgang der Krise gemessen wird, sei nicht immer leicht zu schultern: „Es gibt viele Menschen, die helfen, die auch zur Seite stehen, die mit ihrer Expertise helfen. Aber ich weiß, es ist am Ende oft eine Person und das ist der Ministerpräsident, der die Verantwortung trägt. Das ist nicht einfach.“

Zur Galerie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) stellte sich im LVZ-Talk den Fragen der Leser. Dabei ging es vor allem um die Corona-Pandemie und die Folgen des Lockdowns.

Von seinen Amtsreisen will sich Kretschmer derzeit weder durch diese Belastung noch durch hohe Fallzahlen abbringen lassen: „Ich muss sehen, was passiert. Wenn ich in der Woche um den 1. Dezember nicht persönlich in den Kliniken und bei diesen örtlichen Gesundheitsdiensten gewesen wäre, hätte ich die Entscheidung möglicherweise auch nicht so getroffen, dass wir zum 14. diesen Lockdown mit dieser Regierung, mit dieser Koalition gemeinsam auf den Weg bringen. Deswegen muss man hingehen. Man muss das sehen und kann das nicht vom Schreibtisch aus machen.“

Kretschmer verriet zudem, dass er sich definitiv gegen Covid-19 impfen lassen wolle, jedoch erst zu gegebener Zeit: „Ich bin an der Reihe, wenn die Verkäuferinnen und Verkäufer an der Reihe sind und nicht früher. Und dann mache ich das, gern auch mit als einer der ersten. Ich stehe dazu, aber ich will keine Sonderbehandlung.“

Von anzi