Zweite Batterie-Fertigung und 300 neue Jobs – BMW baut Leipzig weiter aus

Leipzig

Der Automobilbauer BMW ist mit seinem Leipziger Werk weiter auf der Überholspur. Aktuell investiert der Münchner Auto-Konzern in eine zweite Fertigung für Batteriemodule. Nachdem die erste in diesem April in Betrieb gegangen ist, soll die zweite 2022 die Produktion aufnehmen. Das Investitionsvolumen betrage rund 100 Millionen Euro, wie der Produktionsvorstand der Gruppe, Milan Nedeljkovic im LVZ-Interview sagte. Hergestellt werden Module für die fünfte Generation elektrischer Antriebe bei BMW.

Batterien aus Leipzig für alle Standorte

„Leipzig fertigt somit die Batteriekomponenten für unterschiedliche Standorte unseres Produktionsnetzwerks und spielt dadurch eine wichtige Rolle“, so der 52-Jährige. Auch den vollelektrischen Mini Countryman, für den Leipzig den Zuschlag erhalten hat, stattet BMW mit einer Hochvoltbatterie aus den in Leipzig gefertigten Modulen aus. „Das Fahrzeug wird ab 2023 gemeinsam mit BMW-Modellen auf einem Band produziert, und das sowohl als Verbrenner als auch mit vollelektrischem Antrieb“, so Nedeljkovic. In den Umbau des sächsischen Werks seien seit 2018 mehr als 400 Millionen Euro geflossen. „Dieser strategisch wichtige Ausbau ermöglicht es uns nun, künftig bis zu 350.000 Autos pro Jahr zu fertigen. Bisher wurden in Leipzig bis zu 230.000 Fahrzeuge produziert.“

35-Stunden-Woche bis 2026

In der Modulfertigung, die seit April in Betrieb ist, seien in diesem Jahr 160 neue Arbeitsplätze entstanden. Dabei werde es nicht bleiben, so Nedeljkovic, der das Leipziger Werk bestens kennt. Er war bis 2015 Werksleiter. „Durch die Angleichung der Arbeitszeit auf 35 Stunden bis 2026 werden zu den aktuell 5300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Jahren 300 weitere hinzukommen. Auch das spiegelt die hohe Bedeutung des Leipziger Werks für unser Produktionsnetzwerk wider.“ Der Autobauer hatte sich vor wenigen Wochen mit Betriebsrat und IG Metall auf die Einführung der 35-Stunden-Woche geeinigt.

Chipkrise wird langsam aufgeholt

Wie andere Automobilhersteller hat die weltweite Chipkrise auch BMW getroffen. Insgesamt hätte die Gruppe in diesem Jahr weltweit zwischen 70.000 und 90.000 Fahrzeuge mehr verkaufen können. Man sei aber relativ gut durch die Krise gekommen, die Bänder standen dank hoher Flexibilität nur zeitweise komplett still, so das Vorstandsmitglied. In Leipzig habe man einen Teil der Produktion wieder aufholen können. Trotz angespannter Corona-Lage in Sachsen habe es im Werk Leipzig noch keine Produktionsausfälle gegeben, teilte zudem ein Werkssprecher mit. Man könne sich zwar von den hohen Inzidenzen in der Region nicht abkoppeln,aber im Werk gebe es ein deutlich niedrigeres Infektionsgeschehen als im Umfeld.

Von Andreas Dunte und André Böhmer