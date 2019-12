Zweiter Advent mit Regen und Sturm: Schleicht sich danach der Winter heran?

Leipzig

Erst neblig, dann stürmisch, nass und sehr mild: Aprilwetter statt Adventstimmung in der ersten Dezemberwoche. Besonders das zweite Adventwochenende droht wettertechnisch zum Totalausfall zu werden: „Teilweise gibt es sogar Sturmböen, viel Regen und Werte bis 13 Grad. Das wird ein wirklich unangenehmer zweiter Advent“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Lokal sind Sturmböen bis 80 km/h möglich: Da sind mancherorts wieder die Weihnachtsbäume in Gefahr, wenn sie nicht ausreichend im Boden verankert sind.

In Leipzig mild, nass und Windböen bis 65 km/h

Im Raum Leipzig ist Sonnabend und Sonntag der Regenschirm Pflicht beim Besuch des Weihnachtsmarktes: Es wird sehr nass und mit Werten leicht über 10 Grad viel zu mild für ungetrübte Glühweinfreude. Auch am Montag wird es weiterregnen – die Temperatur geht dann leicht auf etwa 8 Grad zurück. Der Wind erreicht in der Spitze immerhin auch 65 km/h.

In Sibirien Winter extrem – mit 52 Grad minus

Der Winter brennt erstmal deutlich auf Sparflamme. „Er ist nicht weg, er ist nur woanders. In Teilen Asiens ist das große Zittern angesagt, in Sibirien liegen wir lokal bei minus 52 Grad an einigen Wetterstationen“, so Wetterexperte Jung.

Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zeigt es an: Ab dem 3. Advent zeigt der Temperaturtrend nach unten. Im Osten könnte es dann sogar tagsüber leichten Dauerfrost geben. Quelle: Screenschot Youtube /wetter.net

Ab 3. Advent neue Hoffnung auf Schnee

Doch nach dem Schmuddelwetter steigt in der zweiten Dezemberhälfte die Chance auf ein weißes Erwachen auch in unseren Breiten. In der Woche zum 3. Advent deutet sich im Wettertrend ein Rückgang der Temperaturen an. Vielleicht reicht es sogar für Schneefälle bis ganz runter. „Für Winterfreunde flammt damit endlich neue Hoffnung in der mittelfristigen Wetterprognose auf. Sind wir mal gespannt, ob es der Winter diesmal schafft, auch das Tiefland ein wenig mit Schnee zu beglücken“, so Meteorologe Jung.

„Winter-Möhre“ oder echter Wintereinbruch?

Trotzdem bleibt der Wetterexperte erst einmal zurückhaltend: „Wir müssen noch abwarten, ob sich der Trend für nächste Woche weiter verdichten wird. Am Ende ist es wieder mal eine „Winter-Möhre“ der Wettermodelle. Will heißen: Sie gaukeln uns in der Zukunft einen Wintereinbruch vor, der am Ende dann doch immer wieder nach hinten verschoben wird“, so Jung. Immerhin: Der Langzeitwettertrend der US-Behörde NOAA hat seine Prognose für den Dezember deutlich korrigiert. Statt 3 Grad zu warm sind es in dem Modell jetzt nur noch 1 bis 1,5 Grad zu warm. „Das ist schon eine deutliche Korrektur“, mein Jung.

Von Olaf Majer