Zwickau: Mann bei Baumfällarbeiten lebensbedrohlich verletzt

Zwickau

Ein Mitarbeiter einer Baumpflegefirma ist beim Fällen eines Baumes in Zwickau lebensbedrohlich verletzt worden. Der 23-Jährige erlitt bei dem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag schwerste Verletzungen am Rücken und an den Beinen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Auf dem Waldstück im Ortsteil Pöhlau splitterte die Buche beim Fällen längs auf. Zuvor hatte der 23-Jährige den Fällschnitt am Stamm gesägt und das Zeichen zum Windezug gegeben. Daraufhin kippte sie in die Waagerechte und fiel aus drei Meter Höhe auf den Geschädigten.

Die Polizei erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von RND/dpa