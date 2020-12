Borna

Bei Familie Reißmann aus Zwenkau kommt offenbar vieles im Doppelpack: Nancy Reißmann, die selbst eine Zwillingsschwester hat, ist jetzt Mutter von Zwillingsmädchen geworden. Nala und Sina kamen als Frühchen in der 33. Schwangerschaftswoche bereits am 8. Oktober im Sana-Klinikum Borna per Kaiserschnitt zur Welt. Allerdings durfte Papa Sebastian Ehrhardt seine drei Mädels erst vor wenigen Tagen zu sich nach Hause holen.

Sogar für die erfahrenen Geburtsmediziner der Klinik waren Schwangerschaft und Geburt eine außergewöhnliche Erfahrung: „Es ist sehr selten, dass sich Zwillinge sowohl Mutterkuchen als auch Fruchthöhle teilen“, begründet Claudia Rößner, leitende Ärztin der Bornaer Geburtshilfe. Im Fachjargon heiße dieser Umstand monochoriale-monoamniote Zwillingsschwangerschaft. Einen entscheidenden Unterschied zur Mutter Nancy Reißmann gebe es daher: Während sie und ihre Schwester – die Tante von Nala und Sina – zweieiig seien, sind die Babys eineiig.

Zwillinge bleiben die ersten fünf Wochen auf der Neonatologie

Bis vor wenigen Tagen mussten die beiden Mädchen zunächst auf der Frühchenstation beobachtet werden, die ersten fünf Wochen ihres noch jungen Lebens verbrachten sie auf der Neonatologie. „Allerdings haben wir uns während dieser Zeit im Krankenhaus sehr wohl gefühlt. Alle Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Kinderkrankenschwestern haben uns von Anfang an sehr gut unterstützt", zeigt sich Mutter Nancy Reißmann dankbar. In den letzten Tagen sei auch der Vater der zwei Mädchen mit in der Klinik gewesen, um allmählich in den veränderten Alltag zu finden.

Kinderkrankenschwester Annett Eichhorn ist sich sicher, dass der Familie der Start zuhause gut gelingen wird. „Die Kinder sind in der Atmung stabil, die beiden trinken eigenständig, sie benötigen keine zusätzliche Wärme mehr, und das nötige Gewicht von über 3000 Gramm, um entlassen zu werden, haben sie auch erreicht. Jetzt schaffen sie es auch ohne unsere Hilfe."

Zufall hilft bei der Unterscheidung der zwei Mädchen

Über den Zuwachs freut sich übrigens auch Nancy Reißmanns Schwester, die frischgebackene Tante von Sina und Nala. Sie war es auch, die den werdenden Eltern das Bornaer Geburtsteam empfohlen hatte. „Sie hat vor zehn Jahren selbst hier entbunden und sich gut aufgehoben gefühlt“, sagt Reißmann.

Bleibt nur noch die Frage, wie ähnlich sich die zwei Mädchen sind. Den Eltern hilft der Zufall, Nala und Sina auseinander halten zu können: Sina hat einen kleinen Punkt am Ohr, den Nala nicht hat. „Und natürlich werden wir die beiden unterschiedlich anziehen", erklärt Ehrhardt, „zumindest am Anfang."

Die Sana-Klinik ist übrigens auf gutem Wege, in diesem Jahr wieder die Marke von 1000 Geburten zu knacken. Bis zum heutigen tag gab es 979 Geburten. Darunter waren sieben Zwillingsgeburten. „Drillinge gab es bisher nicht“, sagt Janet Schütze, Sprecherin der Klinik.

Von Julia Tonne/LVZ