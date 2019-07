Leipzig

Die Zapfhähne sprudeln, Kellner schwitzen, das Leergut wird knapp: Dank des bisherigen Hitzesommers sind die Deutschen in Bierlaune. Die Brauereien beispielsweise in Wernesgrün (Vogtland) und Köstritz ( Thüringen) verzeichnen einen höheren Absatz: Auch wenn vor allem alkoholfreies Bier und Radler statt klassischem Pils stark nachgefragt werden.

In den Biergärten freut man sich nach einigen eher durchwachsenen Sommern über das tolle Freisitzwetter. Aber was macht einen richtigen Biergarten aus? In Bayern, wo im 19. Jahrhundert der Kult um das Biertrinken unter freiem Himmel begann, wollte es die Passauer Neue Presse vor einigen Jahren ganz genau wissen und startete eine größere Umfrage. Heraus kam: Ein typischer Biergarten muss danach eine gewisse Größe haben, möglichst mit großen Kastanienbäumen als Schattenspender und bloß kein Sushi zum Essen!

In Leipzig achten Biergarten pochen Biergartenbesucher nicht ganz so auf die Tradition. Aber dennoch gab es bei unserem Streifzug durch die Freisitzlokale ein paar typische Besonderheiten, die die Gäste schätzen. Hier gibt’s zwölf Tipps für Biergartenbesucher der Messestadt. Und als Extra noch vier Tipps aus der Region.

Von Jörg ter Vehn, Olaf Majer