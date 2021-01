Leipzig

Mit einer Nachricht am 13. Januar fängt alles ganz harmlos an. „Hallo ihr da draußen. Ich bin Lexa, zwölf Jahre alt und besuche ein Gymnasium in # Sachsen.“ Was die junge Dame aus Ostsachsen danach schreibt, hat es in sich. Und wird große Wellen schlagen. „Meine Mum gibt mir dafür ihren Account, damit ich das mal loswerden kann, was mich bewegt“, heißt es in der ersten Kurznachricht. Es folgt eine Generalabrechnung in 22 Akten. Die Schülerin erhebt darin schwere Vorwürfe gegen die Zustände beim Homeschooling an ihrer Schule.

Am Freitagnachmittag markierten über 4000 Nutzer den Eintrag mit einem „gefällt mir“, er wurde mehr als 1300-mal retweetet. „Ich habe mit 40 bis 50 Kommentaren gerechnet, sagt Grit, Mutter und Inhaberin des Kontos. Ihr vollständiger Name ist der Redaktion bekannt, „zum Schutz ihres Kindes“ möchte sie jedoch nicht mehr bekanntgeben. Auch RTL und das ZDF hätten angefragt, sich vor eine TV-Kamera zu stellen, komme für sie jedoch nicht infrage. „Warum das alles so durch die Decke geht, ist mir ein Rätsel“, sagt sie leicht konsterniert.

Einige Lehrer seien „technikfeindlich“

Die Kritik der Zwölfjährigen ist pikant: Die sächsische Lernplattform „Lernsax“ sei unzuverlässig, das System häufig überlastet. Tatsächlich kursierten Anfang Januar zahlreiche Störungsmeldungen in Verbindung mit dem Online-Portal, über das Lehrende mit Schülern in Verbindungen treten können. Inzwischen gilt das Problem als behoben.

Dennoch tadelt die Zwölfjährige den Digitalisierungsstand an ihrer Schule vehement: „Nach dem ersten Lockdown hätte man das im Computerkabinett der Schule gemeinsam üben können“, schreibt sie im Kurznachrichtendienst. Schließlich sei es klar gewesen, dass eine zweite Welle komme. Die Lehrer seien außerdem „nicht geschult, sich mit den neuen Medien auseinanderzusetzen, sie sind sogar richtig technikfeindlich.“ Bis heute habe es keine einzige Videokonferenz gegeben.

Geteilte Reaktionen

Mutter Grit betont, dass die Korrespondenz der Tochter keine Pauschalkritik sei. Denn es geht auch anders: „Wenn ich könnte, würde ich dich sofort an unsere Schule holen“, kommentiert ein Nutzer. „Eine sehr erstaunliche Ausdrucksfähigkeit mit 12!“, schreibt ein anderer. Die Kritik sei zwar berechtigt, es bleibe aber „das Gefühl von Marketing“.

Es habe natürlich auch persönliche Bemerkungen gegeben, konstatiert Mutter Grit. In einem Gespräch mit ihrer Tochter habe sie die möglichen Folgen abgewogen. „Das Netz vergisst nicht. Daher hatte ich Bedenken, was den Schutz meiner Tochter angeht.“ Die Unterstellung einer Selbstprofilierung dementiert sie. „Es geht meiner Tochter nicht nur um sich selbst. Wir hoffen, dass die Tweets anderen Schülern und Eltern helfen. Denn viele fühlen sich hilflos.“

Auch Lehrer haben sich gemeldet

Auch Tochter Lexa bleibt von diesem Gefühl nicht verschont. „Wenn man eine Frage hat, ist kein direkter Ansprechpartner da“, schreibt sie auf Twitter. „Es ist kein Distanzunterricht, wenn man als Lehrer einfach nur schreibt: Erarbeite dir den neuen Stoff, statt ihn irgendwie zu erklären“, so die Schülern entrüstet.

Trotz ungebrochen hoher Infektionszahlen sollen ab kommendem Montag 50.800 Jugendliche in Abschlussklassen von Gymnasien und Oberschulen am Präsenzunterricht teilnehmen, wie ein Sprecher vom sächsischen Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) der LVZ am Freitag bestätigte. Das sorgte für Verwirrung, weil Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Donnerstagabend in einer ZDF-Sendung damit kokettierte, “Schulen abzuschließen“.

Verständnis für Überforderung

Gymnasiastin Lexa muss weiterhin zuhause bleiben. Für Mutter Grit ist dies dann kleinere Übel, sie bezeichnet die avisierten Öffnungen als „ein unheimliches Risiko“. Beide hoffen nun, dass ihr Verzweiflungsruf gehört wird. „Mein Kind freut sich, dass sie die Möglichkeit hatte zu sagen, was sie empfindet.“ Wenn die Sicht der Schüler in künftigen Entscheidungen berücksichtigt würde, habe man ein Ziel erreicht. „Wir freuen uns aber auch über Zuschriften von Lehrern. Denn auch diese haben häufig nicht genug technische Möglichkeiten“, sagt Grit.

Im Frühjahr prophezeite Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU): „Wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen.“ Ob sie als Mutter eines schulpflichtigen Kindes den Verantwortlichen verzeihe? „Ich verstehe die Überforderung. Es muss natürlich stetig abgewogen werden. Aber noch immer gibt es keine Begründung, warum es in den Schulen zum Beispiel keine Luftfilter gibt.“ Sowieso habe die Politik im Sommer zu viel verschlafen.

Von Florian Reinke