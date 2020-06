Wellerswalde

Die Landung eines Rettungshubschraubers sorgte am Mittwochabend für Aufsehen. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte das Landratsamt Nordsachsen, dass es am Mittwoch um 18.40 Uhr eine Alarmierung der Rettungsleitstelle in Leipzig gab. Grund: Ein Mann war vom Baum gefallen und hatte sich dabei schwer verletzt. Rettungswagen und Notarzt aus Oschatz waren vor Ort. Der Mann musste schließlich mit dem Rettungshubschrauber in eine Leipziger Klinik geflogen werden. Nach Informationen dieser Zeitung war der Hubschrauber auf der Wiese hinter der Wellerswalder Bus-Wartehalle gelandet.

Von Frank Hörügel