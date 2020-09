Leipzig

Bayern reagiert mit strengeren Corona-Regeln auf die zum Teil wieder stark steigenden Infektionszahlen im Freistaat. Künftig gilt nicht nur eine Maskenpflicht auf stark besuchten öffentlichen Plätzen, sondern auch ein Alkoholverbot. Die vom bayerischen Kabinett geschlossenen Maßnahmen greifen immer dann, wenn 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Region überschritten werden. Möglich sei dabei auch eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr.

Die LVZ wollte wissen, was man in den großen mitteldeutschen Städten von einem solchen Vorstoß hält. Hier das Ergebnis:

Chemnitz : Weit von den bayerischen Zahlen entfernt

In Chemnitz sei man weit von Zahlen wie in Bayern entfernt, meinte der Sprecher der Stadtverwaltung Matthias Nowak. „Die Inzidenz der vergangenen sieben Tage liegt bei unter 7, in München reden wir von einer Inzidenz von über 50 Fällen.“ Dementsprechend seien Reaktionen wie in Bayern derzeit in Chemnitz kein Thema. Natürlich behalte man die Entwicklung „im Auge“, um gegebenenfalls schnell und angemessen reagieren zu können.

Leipzig : Momentan gibt es keine Überlegungen

Ähnlich die Reaktion aus dem Leipziger Rathaus. „Da gibt es momentan überhaupt keine Überlegungen zu“, erklärte Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig. Zurzeit liege die Zahl der Neuinfektionen pro 100 .000 Einwohner in sieben Tagen ziemlich konstant zwischen 5 und 6. Erst bei 20 und dann wieder bei 50 Neuinfektionen würden strengere Regeln greifen. Inwieweit dann auch eine Maskenpflicht an belebten öffentlichen Plätzen oder Straßen in Frage komme, stehe derzeit nicht fest. Nach Angaben des Leipziger Gesundheitsamtes gehe es dabei jeweils um Einzelfallentscheidungen – je nach aktuellen Rahmenbedingungen. Eine Regelung des Freistaates gebe es dazu nicht.

Dresden : Bei steigenden Fallzahlen werden Maßnahmen beraten

Für Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) sieht die Sache so aus: „Die Münchner Entscheidung ist aufgrund der dortigen Entwicklungen der Fallzahlen richtig und nachvollziehbar. Von diesen Zahlen sind wir in Dresden zum Glück weit entfernt“, sagte er der LVZ. Sollten die Fallzahlen auch in Dresden Werte erreichen, die bei über 25 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegen, würde man über erste lokale Maßnahmen beraten. Im Moment liege dieser Wert aber noch bei 3,6.

Halle: Bislang noch keine Verschärfungen

Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) hält ebenfalls strengere Maßnahmen aktuell nicht für angebracht. „In Halle ist zwar ein leicht erhöhtes, dennoch aber stabiles Infektionsgeschehen zu verzeichnen“, sagte er. Alle Maßnahme würden auf der Grundlage des konkreten Infektionsgeschehen beurteilt. „Entscheidend dabei ist, ob die Infektionsketten nachvollziehbar sind.“ Solange dies der Fall sei, gebe es keinen Grund für Verschärfungen.

