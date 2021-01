Leipzig

Die Sterblichkeit durch Corona ist besonders in der Gruppe der Über-80-Jähren hoch, wie eine Studie des ifo-Instituts Dresden zeigt. Die LVZ sprach darüber mit dem Vize-Chef des Instituts, dem Wirtschaftsprofessor Joachim Ragnitz.

Das ifo-Institut in Dresden hat eine neue Studie zur Sterblichkeit vorgelegt. Kommen Sie darin zu anderen Erkenntnissen als in einer ähnlichen Untersuchung im Mai des vergangenen Jahres?

Im Mai war ja gerade die erste Welle der Corona-Pandemie vorüber. Aus heutiger Sicht waren sowohl die Infektionszahlen als auch die Zahl der Todesfälle damals recht niedrig. In der zweiten Welle sieht das ganz anders aus. Seit der ersten Oktoberhälfte nimmt die Zahl der Todesfälle in der Bevölkerung insgesamt deutlich zu, und ab Mitte November können wir auch eine Übersterblichkeit über die normalen Altersstruktur- und Saisoneffekte hinaus feststellen.

Sie sagen, eine Übersterblichkeit über alle Altersklassen ist über den Gesamtzeitraum der Pandemie nicht festzustellen, am aktuellen Rand aber schon. Für wen kann Corona besonders gefährlich sein?

Besonders gefährdet sind ältere Personen ab 80 Jahren. Es fällt auf, dass in dieser Altersgruppe die Infektionszahlen seit dem Herbst ungebremst ansteigen, trotz der vorgenommenen Restriktionen des öffentlichen Lebens. Gleichzeitig ist das Risiko, nach einer Infektion mit dem Corona-Virus zu sterben, für diese Altersgruppe besonders hoch, es liegt bei mehr als 20 Prozent. Jüngere kommen hingegen in den allermeisten Fällen unbeschadet davon.

Bis zu welchem Zeitraum liegen Daten vor und berücksichtigt die Studie schon den Anstieg der aktuellen Infektionen?

Wir haben Angaben der Sterbestatistik des Statistischen Bundesamtes bis Ende November auswerten können. Das RKI meldet aber auch für den Dezember eine steigende Zahl an Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Insoweit muss man damit rechnen, dass sich die Übersterblichkeit im Dezember noch weiter erhöht hat.

Sie haben Zahlen aus ganz Deutschland ausgewertet. Welche Aussagen können Sie zu Sachsen machen, wo die Inzidenzwerte höher sind als in anderen Bundesländern und es auch mehr Sterbefälle gibt?

In Sachsen ist die Zahl der vom Statistischen Bundesamt ausgewiesenen Todesfälle seit Mitte November sprunghaft über das Niveau der Vorjahre hinaus angestiegen. Es sind inzwischen über 50 Prozent mehr Sterbefälle zu verzeichnen. Angesichts des hohen Infektionsgeschehens ist damit zu rechnen, dass die Übersterblichkeit im Dezember dann noch höher lag. Mit einem größeren Anteil Älterer ist das nicht mehr zu erklären - hier ist es einfach nicht gelungen, gerade die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen adäquat zu schützen.

Sie sagen, es gibt mehr Infektionen und auch mehr Todesfälle in der Altersgruppe der Über-80-Jährigen. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist?

Nein, das ist eher ein Thema für Mediziner.

Laut der ifo-Studie geht bei den Über-80-Jährigen rund die Hälfte der Verstorbenen nicht auf Corona sondern auf eine Überalterung zurück. Ist der Alterungseffekt wirklich so hoch?

Die Zahl der Personen über 80 Jahren ist in Deutschland insgesamt von Anfang 2016 bis heute um rund 1,2 Millionen gestiegen. Das führt natürlich auch dazu, dass es mehr Todesfälle in dieser Altersgruppe gibt. Man kann deshalb ausrechnen, mit wie vielen Sterbefällen man unter normalen Umständen hätte rechnen können, und diese Zahl mit der tatsächlichen Zahl an Sterbefällen vergleichen: Im November gab es je 100.000 Einwohner rund drei Todesfälle mehr als im Durchschnitt der Vorjahre, davon waren 1,4 Sterbefälle auf den Alterungseffekt zurückzuführen. Es gibt also zumindest am aktuellen Rand eine coronabedingte Übersterblichkeit, aber sie ist nicht so hoch wie häufig angenommen.

