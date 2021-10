Leipzig

Ein vorgezogener Kohleausstieg hätte gefährliche Folgen, warnt Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des ifo-Wirtschaftsinstituts Dresden. Im LVZ-Interview fordert der Wirtschaftsprofessor zudem, dass die Gelder für den Ausstieg stärker zum Aufbau neuer Arbeitsplätze verwendet werden.

Herr Ragnitz, ist die Kritik an einem früheren Kohleausstieg, wie ihn die mögliche neue Bundesregierung plant, berechtigt?

Das Vorziehen des Ausstiegs von 2038 auf 2030 ist gefährlich. Ich sehe darin einen massiven Vertrauensbruch gegenüber den Menschen in den betroffenen Regionen. In den verbleibenden acht Jahren bis 2030 lassen sich die notwendigen Infrastrukturen nicht errichten, und dementsprechend wird es bis dahin auch nicht die benötigten Ersatzarbeitsplätze geben. Abgesehen davon: Für geraume Zeit werden wir auch den Kohlestrom noch brauchen. Es ist abzusehen, dass die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen einschließlich der benötigten Leitungssysteme bis 2030 nicht so ausgebaut sein wird, wie es erforderlich wäre. Insoweit ist es richtig und wichtig, dass sich die betroffenen Länder dagegen wehren und Widerstand angekündigt haben.

Wie kann der Staat investieren, damit Arbeitsplätze entstehen?

Ein Grundfehler des Strukturstärkungsgesetzes ist es, dass man keine direkten Investitionshilfen an Unternehmen geben kann. Man kann also nur die Rahmenbedingungen für Investitionen verbessern und hoffen, dass sich dann auch tatsächlich Unternehmen ansiedeln.

Sie hören sich skeptisch an. Mit wie vielen neuen Arbeitsplätzen rechnen Sie?

Eine solche Zahl zu nennen, ist reine Spekulation. Im Mitteldeutschen Revier ist der Wegfall von Arbeitsplätzen aus meiner Sicht eher zu kompensieren, da die Region mit Halle und Leipzig zwei große Wachstumspole mit Ausstrahleffekten hat. Hier finden Unternehmen gute Bedingungen vor, um sich niederzulassen. In der Lausitz sieht es demgegenüber weit weniger günstig aus.

Die Bundesregierung unterstützt den Strukturwandel in den Kohleregionen mit bis zu 40 Milliarden Euro. Wie viel davon ist für die ostdeutschen Kohlereviere vorgesehen?

40 Milliarden Euro klingt auf den ersten Blick viel. Aber bei genauerer Betrachtung relativiert sich das. Denn allein 26 Milliarden Euro der Bundesinvestitionen sind für Verkehrswege oder große Forschungseinrichtungen vorgesehen. 14 Milliarden Euro gibt es für die Länder und Gemeinden zur freien Verfügung. Davon entfallen nur knapp neun Milliarden auf die beiden ostdeutschen Braunkohlegebiete. Und wenn man das auf den Zeitraum bis 2038 umlegt, bleiben pro Jahr rechnerisch nur noch 500 Millionen Euro übrig. Es ist absehbar, dass die Wunschzettel insbesondere der Gemeinden damit nicht vollständig erfüllt werden können.

500 Millionen Euro pro Jahr sind doch kein Pappenstiel?

Ja, das ist viel Geld. Zu berücksichtigen ist aber, dass davon schon viel verplant ist. Insbesondere Projekte im Forschungsbereich oder bei der Erschließung von Industriegebieten werden viel Geld verschlingen.

Welche Industriegebiete meinen Sie?

Ein Beispiel ist die Revitalisierung innerstädtischer Gewerbebrachen in Halle. Das ist gut und wichtig, aber dafür werden schon einmal 180 Millionen Euro veranschlagt. Weitere 200 Millionen Euro sind für den Ausbau des Chemieparks in Leuna verplant. Ohnehin halte ich es für nicht richtig, dass Regionen begünstigt werden, wo die Kohle seit langem keine Rolle mehr spielt oder die sehr weit weg sind von den Standorten der Kohlewirtschaft. Die Länder wären gut beraten, die Gelder dort einzusetzen, wo man einen Struktureffekt hat, der wirklich den vom Kohleausstieg betroffenen Gebieten zugute kommt.

Welche Regionen sind das?

Im Mitteldeutschen Revier sind da vor allem der Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt und der südliche Teil des Landkreises Leipzig zu nennen. In der Lausitz ist es die Region rund um Cottbus. Dort werden die negativen Effekte des Kohleausstiegs am stärksten spürbar werden. Aber die Zielrichtung des Investitionsgesetzes Kohleregionen ist ja nicht nur allein, die unmittelbaren Folgen des Kohleausstiegs abzufedern, sondern der Region insgesamt eine Chance im Strukturwandel zu geben, also gänzlich neue Wirtschaftsstrukturen aufzubauen. Das muss dann nicht genau da sein, wo Tagebaue oder Kraftwerke stillgelegt werden, sondern kann im Zweifel auch weiter entfernt sein. Betroffene Arbeitnehmer müssten dann auch größere Pendelwege in Kauf nehmen.

Werden die Gelder aus Ihrer Sicht vernünftig eingesetzt?

Bis heute ist nicht richtig klar, was alles finanziert werden soll. Schaut man sich die Vorhabenlisten an, so findet man vernünftige Ansätze, wie den Ausbau von Gewerbegebieten oder die verbesserte Anbindung der Region an die großen Wirtschaftszentren. Aber man findet auch sehr viele Projekte, die offenbar nur dazu dienen sollen, die Lebensqualität der betroffenen Einwohner zu verbessern. Für die Strukturentwicklung bringen sie nichts. Die Sanierung des Tierparks in Görlitz ist so ein Beispiel. Kein Unternehmen wird sich dort ansiedeln, nur weil der Tierpark hübsch hergerichtet ist. Auch die Fassadensanierung des Doms in Naumburg oder der Ausbau des Schwimmbads in Bitterfeld-Wolfen sind hier zu nennen.

Das wissen sicher auch die Verantwortlichen in den Kommunen. Warum schlagen sie dennoch die Projekte vor?

Das Problem ist wohl, dass man das Geld zum Teil sehr schnell ausgeben musste, und da konnten nur Vorhaben ausgewählt werden, für die fertige Planungen vorliegen. Und ein anderes Problem ist, dass man die Auswahl der Projekte zumindest in Sachsen allein den Kommunen überlässt, anstatt dort eine zusätzliche Genehmigung durch das Land zur Fördervoraussetzung zu machen. Im ganzen vermisse ich in vielen Fällen eine strategische Herangehensweise: Was hilft bei Unternehmensansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen? Nur das sollte man mit den Kohlegeldern finanzieren, wie es das Strukturstärkungsgesetz auch fordert.

Wird der Strukturwandel in den Kohleregionen gelingen?

Das lässt sich nicht sagen. Die Politik kann letztlich nur den Rahmen schaffen. Ob Unternehmen ihr Engagement in den betroffenen Regionen ausbauen und ob sich neue ansiedeln, bleibt letztlich offen. Es ist insoweit gefährlich, wenn die Politik den Eindruck vermittelt, man könne den Strukturwandel aktiv gestalten – und das womöglich auch noch in nur acht Jahren, wie es das Sondierungspapier der Berliner Koalitionäre vorgibt.

Joachim Ragnitz ist stellvertretender Geschäftsführer der Niederlassung Dresden des Ifo-Instituts. Der 60-Jährige ist Mitglied in verschiedenen Beratungskommissionen auf Bundes- und Landesebene. Sein Hauptarbeitsgebiet ist die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland. Ragnitz ist zugleich Lehrbeauftragter an der TU Dresden, wo er im Jahr 2011 zum Honorarprofessor ernannt wurde.

