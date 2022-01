Leipzig

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ifo-Instituts in Dresden haben sich die Zahlen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion näher angeschaut. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Corona-Übersterblichkeit in Deutschland geringer ist als es bisherige Schätzungen nahelegen.

„Bis Jahresende 2021 sind seit Ausbruch der Pandemie 96.200 Personen mehr gestorben, als unter normalen Umständen zu erwarten gewesen wäre“, sagt Forscher Joachim Ragnitz. Der Wert liege rund 15 Prozent unter den vom RKI in diesem Zeitraum insgesamt ausgewiesenen Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (113.400). Zahlen des ifo zu einzelnen Bundesländern liegen nicht vor.

Geringes Sterberisiko bei 30- bis 59-Jährigen nach Infektion

Knapp zwei Drittel der Corona-„Übersterblichkeit“ in den Jahren 2020 und 2021 entfällt auf die Altersgruppe der über 80-Jährigen, wie Ragnitz feststellt. Weitere 30 Prozent erstreckten sich auf die Gruppe von 60 bis 79 Jahre. Die jüngeren Altersgruppen seien dagegen nur zu sieben Prozent betroffen.

Ragnitz: „Jeder dieser Todesfälle bedeutet ein beklagenswertes Schicksal für die Betroffenen wie auch für die Angehörigen. Um so wichtiger ist es, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, wenn schon nicht Infektionen, so doch schwere Krankheitsverläufe zu verhindern.“ Ein Großteil der in den vergangenen beiden Jahren getroffen Maßnahmen erfülle diesen Anspruch nicht.

Impfquote sollte bei Älteren erhöht werden

Auch in der vierten Corona-Welle sei es Deutschland nicht gelungen, die höheren Altersgruppen ausreichend zu schützen. „Es infizieren sich zwar deutlich mehr Jüngere mit dem Coronavirus, das Todesfallrisiko nach einer Ansteckung ist aber bei den Älteren weiterhin sehr viel höher.“ Bei der vierten Welle, so der ifo-Forscher weiter, lag das Sterberisiko nach einer Infektion bei den 30- bis 59-Jährigen unter 0,1 Prozent.

Deshalb raten die ifo-Wissenschaftler dazu, vorrangig bei den Älteren die Impfquote zu erhöhen, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. „Das wäre auch mit Blick auf eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens hilfreich.“ Und das könne helfen, weniger zielgerichtete Maßnahmen zu vermeiden, die „stark negative wirtschaftliche Konsequenzen“ haben.

Das ifo-Institut hat in seine Untersuchungen auch den normalen Alterungsprozess in der Gesellschaft einbezogen. Grob gesagt, berücksichtigen das RKI und das Statistische Bundesamt in ihren Schätzungen nicht ausreichend die wachsende Überalterung der Gesellschaft. Laut ifo sterben aber auch ohne Corona immer mehr Ältere.

Von Andreas Dunte