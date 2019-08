Grimma

Zum zweiten Mal findet in Grimma auf dem Markt ein Streetfood-Festival statt. Die nach eigenen Angaben der Veranstalter größte kulinarische Weltreise dieser Art lockt noch bis Sonntag in die Muldestadt. Am Samstag von elf bis 22 Uhr und Sonntag von elf bis 20 Uhr.