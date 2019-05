Im Westen gilt sie schon seit 1995: Die 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie. Jetzt will die IG Metall sie auch im Osten durchsetzen. Vor 16 Jahren war sie damit schon einmal gescheitert, das Ziel per Streik zu erreichen. Dieses Mal soll es am Verhandlungstisch klappen.