Mölbitzer werden jetzt zur Kasse gebeten

Doberschütz

Bei der Mölbitzerin Bianca Reuber ist die Empörung immer noch spürbar, wenn sie von der jüngsten Gemeinderatssitzung in Doberschütz spricht. „Ich fand es furchtbar“, fasst sie das Ganze als Fazit für sich und einige weitere anwesende Mölbitzer zusammen. Sie alle vereint, dass sie derzeit die Bescheide über die Straßenausbaubeiträge bekommen haben oder demnächst bekommen.

Gestiegene Baukosten werden auf Bürger abgewälzt

„Wir finden es ungerecht“, so die 46-jährige Bianca Reuber, „dass wir jetzt die Leidtragenden der enorm gestiegenen Baukosten sind. Wir können schließlich nichts dafür, dass unsere Straßen so spät dran waren.“ Sie rechnet vor: Als 1998 die Straßenausbaubeiträge in Doberschütz eingeführt worden waren, mussten die Anwohner vielleicht 1000 Euro für etwas bezahlen, was uns jetzt 3000 bis 4000 Euro kostet.“ Wie viel sie, die mit ihrer Familie und ihren Eltern ein Grundstück zwischen Försterteich und An der Koppel bewohnt und damit gleich für zwei Straßen zur Kasse gebeten wird, zahlen muss, weiß sie noch nicht. Aber Bescheide mit Summen zwischen 8000 und 11 000 Euro seien inzwischen schon an Mölbitzer rausgegangen.

Hoffnung auf Abschaffung der Satzung

Ihre ganze Hoffnung hatten die Mölbitzer daher auf einen Antrag von Gemeinderätin Mandy Zapf (Freie Stimme) gesetzt. Die Doberschützerin hatte die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung“ in der gesamten Gemeinde schon im August beantragt.

Befangenheit und Betroffenheit

Dass Mandy Zapf ihren Antrag dann in der Oktober-Sitzung nicht mündlich begründen konnte, machte die Mölbitzer Gäste fassungslos. Doch Gemeinderat Hartmut Müller (BI der Ortschaft Doberschütz) hatte, da der Vater von Mandy Zapf selbst in Mölbitz betroffen ist, Befangenheit bei der Gemeinderätin gesehen. Dass über die Befangenheit dann nicht abgestimmt, sondern diese einfach so hingenommen wurde, hat Mandy Zapf ihrerseits betroffen gemacht. Sie will sich zur Sache an sich gegenüber der LVZ daher nun nicht äußern, ließ aber immerhin durchblicken, dass sie das vom Kommunalamt prüfen lassen will.

Schriftlicher Antrag ist bekannt

Ungeachtet dessen war ihr schriftlicher Antrag aber Gemeinderäten und der Öffentlichkeit zugänglich. In diesem plädiert sie für die Abschaffung der Satzung, weil die finanzielle Belastung nicht zumutbar ist und sie zudem andere Kommunen gerade abschaffen. Zudem sieht sie eine ungerechte Verteilung der Lasten. „Wenn, dann hätten alle Straßen nach dem gleichen Prozentsatz berechnet werden können.“ Für sie stellt sich auch die Frage, was die Höhe eines Gebäudes und die Größe des Grundstückes mit der Länge der Straße zu tun haben. Außerdem hätte die Gemeinde, die derzeit noch den Höchstsatz und damit bei Anliegerstraßen beispielsweise 75 Prozent der Kosten verlangt, diese seit 2003 zumindest reduzieren können.

Kostensenkung als Kompromiss?

Die prozentuale Beteiligung zu senken, scheint aber durchaus ein möglicher Kompromiss zu sein. Hartmut Müller schlug im Laufe der Debatte jedenfalls vor, dass die Verwaltung die bisherigen Bescheide und Kosten analysiert. Das Zahlenwerk könne dann als Entscheidungsgrundlage für einen Kompromiss dienen. Die Debatte selbst wurde daraufhin auf die Dezember-Sitzung vertagt.

Mölbitzer Straßen sind die letzten

Dass sich die Doberschützer Gemeinderäte dann in Gänze für eine sofortige Abschaffung der Beitragssatzung aussprechen, erscheint nach derzeitigem Stand eher unwahrscheinlich. Denn dies würde neue Ungerechtigkeiten auf anderer Seite bedeuten. So hatte Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass er nicht bereit ist, Ortsteile ungleich zu behandeln. Und die Mölbitzer Straßen seien nun mal im gesamten Gemeindegebiet bis auf einige Ausnahmen in Battaune die einzigen neu gebauten Straßen, für die noch keine Beiträge erhoben worden sind.

Bianca Reuber aber gibt die Hoffnung nicht auf. Sie setzt jedenfalls darauf, dass die Gemeinde bis zur nächsten Beratung des Themas im Dezember keine weiteren Bescheide verschickt. Denn dass sie die Bescheide rückwirkend ändert oder aufhebt, davon geht auch sie eher nicht aus.

Von Ilka Fischer