Leipzig

Es muss im Frühjahr 2021 gewesen sein, als ein Unbekannter bei der Leipziger Polizei anklopfte. Dieser „hochbetagte Kriegsveteran“ habe den Beamten schier Unglaubliches berichtet, war später zu lesen. Wehrmachtsverbände hätten kurz vor Kriegsende „Lkw-Ladungen an Kriegsgerät“ im Elster-Saale-Kanal verkippt; direkt von der Brücke der Merseburger Straße (B 181) in die Wasserstraße. Es habe sich „überwiegend“ um große Mengen „von Panzerfäusten, Handgranaten und Handfeuerwaffen nebst Munition“ gehandelt, offenbarte der Unbekannte.

Am Elster-Saale-Kanal wurde das Gelände um die Brücke weiträumig abgesperrt.. Quelle: André Kempner

Forscher haben drei Theorien entwickelt

Kurz darauf begann der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei mit Untersuchungen. Es wurden intensive Luftbildauswertungen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit und Sonarpeilen an Land und auf dem Wasser durchgeführt. Die Spezialisten entdeckten dabei mehrere Fundstellen, die markiert wurden. Kurz danach stand fest: Was der „hochbetagte Kriegsveteran“ berichtet hatte, stimmt. Im Elster-Saale-Kanal befinden sich unter einer bis zu vier Meter starken Schlammschicht große Mengen Kriegsmaterial – teilweise direkt unter der Brücke. Doch wer hat es dort versenkt? Und warum? Damit die Waffen den nachrückenden Amerikanern nicht als Beute in die Hände fielen? Den Amerikanern, die im Gegensatz zu den Deutschen eigene Waffen, Munition und Treibstoff im Überfluss besaßen und nicht auf deutsche Beute-Bestände angewiesen waren?

Mittlerweile gibt es drei Theorien dafür, was es mit der ungewöhnlichen Waffen-Verkippung auf sich haben könnte. Theorie 1: Da die Wehrmachtführung damals einen Vorstoß der US-Amerikaner auf Berlin verhindern wollte, wurde rund um Leipzig eine in drei Linien gestaffelte Verteidigung mit einer Hauptkampflinie am Ostufer der Elster geplant. Waren diese Waffen dafür gedacht gewesen?

Kein Widerstand am Elster-Saale-Kanal

Die Forscher der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“, die sich auch mit dem unmittelbaren Kriegsende in Leipzig beschäftig haben, halten dies für möglich. Sie schließen auch nicht aus, dass sich dort widerständige Wehrmachtsoldaten entschlossen haben könnten, das für die Verteidigung vorgesehene Kriegsmaterial eigenmächtig im Elster-Saale-Kanal zu entsorgen – damit der Krieg schneller zu Ende geht und nicht noch mehr Menschenleben kostet. Bekannt geworden ist so eine Aktion aber bislang nicht.

Dieses Foto ging um die Welt. Bei der Einnahme Leipzigs 1945 durch die Amerikaner wurde ein US-Soldat in der Jahnallee erschossen. Quelle: Robert Capa © International Center of Photography

In der Tat stießen die Amerikaner über den Leipziger Westen dann deutlich schneller ins Stadtzentrum vor als die US-Truppen aus dem Osten, wo insbesondere am Völkerschlachtdenkmal hartnäckig gekämpft wurde: Am 18. April erreichten die aus dem Westen anrückenden Amerikaner den Elster-Saale-Kanal und rücken sofort kampflos in Lindenau und Leutzsch ein. Nur am Lindenauer Felsenkeller schoss ein 16-jähriger Hitlerjunge mit seiner Panzerfaust einen „Sherman“-Panzer ab, dessen Besatzung verbrannte. Und in einem Gründerzeithaus in der Jahnallee fiel ein 21-jähriger US-Soldat durch einen Kopfschuss, den ein Wehrmachtsoldat aus einem Hinterhalt abgegeben hatte. Der Kriegsfotograf Robert Capa machte dabei ein Bild, das später weltberühmt wurde.

Am Felsenkeller wurde am 18. April 1945 dieser US-Panzer von einem Hitlerjungen beschossen und zerstört. Die Besatzung fand den Tod. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Erst am Neuen Rathaus und am Hauptbahnhof gerieten die aus dem Westen anrückenden Amerikaner in starkes Feuer aus Panzerfäusten und Scharfschützengewehren, das bis zum 20. April gebrochen wurde. Dieses schnelle Vorrücken aus dem Westen war fraglos entscheidend für die schnelle Einnahme Leipzigs.

Neue Panzerfaust in Leipzig entwickelt

Eine andere These geht davon aus, dass Wehrmachtssoldaten mit der Verkippung ihrer Waffen „belastendes Material“ loswerden wollten. „Wer damals als Deutscher eine Waffe trug und eine Uniform an hatte, kam in Kriegsgefangenschaft“, schildert Tobias Hollitzer, Leiter der Gedenkstätte „Runde Ecke“, die damaligen Zeitumstände. Vielleicht sollte die ungewöhnliche Kriegswaffenentsorgung das Untertauchen erleichtern?

Wieder eine andere These geht davon aus, dass sich unter dem verkippten Kriegsmaterial auch Neuentwicklungen aus der Kriegswaffenproduktion der damals in Leipzig ansässigen Hugo Schneider AG (HASAG) befunden haben könnten, die noch 1944 Sondervollmachten zur Produktion von Panzerfäusten erhalten hatte und alleiniger Produzent dieser kriegswichtigen Waffe war.

Die HASAG, die Tausende Zwangsarbeiter menschenunwürdig ausbeuteten, hatte zu Kriegsende eine hochmoderne nachladbare Panzerfaust entwickelt, die keine Rückstoß, aber eine noch höhere panzerbrechende Wirkung als ihre Vorgänger-Modelle gehabt haben soll. Experten meinten nach dem Krieg, dass diese Entwicklung nie über die Planungsphase hinaus gekommen sei. Doch nachgewiesen ist, dass die Pläne zu Kriegsende bereits so weit fortgeschritten waren, dass die Sowjetunion mit ihrer Hilfe die Panzerabwehrwaffe RPG-2 entwickelte, die noch im Vietnamkrieg erfolgreich im Einsatz war. Wurden in den Elster-Saale-Kanal auch Exemplare dieser neuartigen Waffe gekippt, weil sie den Amerikanern nicht in die Hände fallen durften?

Bergungsteam rechnet mit Überraschungen

Die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wissen bislang nicht im Detail, was sie ab Montag unter der vier Meter starken Schlammschicht des Elster-Saale-Kanals erwartet. Sie haben für ihre Bergungsarbeiten „zunächst bis zu zehn Wochen“ veranschlagt. „Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Maßnahmen über den 4. Februar 2022 hinaus dauern“, heißt es in ihrer Pressemitteilung.

Die LVZ bittet Zeitzeugen, die sich an die Vorgänge rund um die Verkippung des Kriegsgeräts im April 1945 erinnern können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Rufnummer 0341 2181 1624.

Von Andreas Tappert