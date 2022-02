Orkan „Zeylep“: Stromausfall und viele umgestürzte Bäume in der Collm-Region

Region

Die Feuerwehren der Region waren am Wochenende mehrmals gefordert: Sturmtief Zeylep hielt die Helfer, genau wie schon in der vergangenen Woche Ylenia, auf Trab.

In Oschatz nahm die lokale Landfunkstelle im Oschatzer Gerätehaus am Freitagabend wieder ihren Betrieb auf. Nach Angaben des Wehrleiters Lars Natzke beseitigten die Einsatzkräfte umgestürzte Bäume und sicherten lose und zerstörte Dachteile an mehreren Stellen. Am Freitagabend wurden die Kameraden in den Fliegerhorst gerufen, wo ein besonders großer Baum auf die Fahrbahn gestürzt war. „Am darauffolgenden Vormittag waren wir an mehreren Stellen im Stadtgebiet unterwegs, unter anderem in der Friedensstraße, der Lazerstraße, der Wettinstraße und der Hospitalstraße“. Auf Nachfrage erklärte er, dass bei allen Ereignissen lediglich Sachschäden zu verzeichnen waren und keine Menschen verletzt worden sind.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Mügeln war in der Seelitzer Straße ein Telefonmast in einem Baum gestürzt. Die Wehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Kameradenausgerückt, sperrte gemeinsam mit dem Bauhof die Straße und informierte den Energieversorger. Auf der Rückfahrt beseitigten sie ebenfalls einen umgestürzten Baum. vielen Dank für Ihre Anfrage. In Liebschützberg waren zeitweise. In der Spitze waren 100 Kunden ohne Strom – laut Josephine Sönnichsen, Sprecherin der Mitnetz Strom wegen mehrerer umgestürzter Bäume in der Freileitung.

In Naundorf blieb es ruhig. Von den Ortswehren Raitzen, Hohenwussen,Hof und Naundorf rückte lediglich die Raitzener Wehr am frühen Sonnabendmorgen aus, um einen Baum einer Kreisstraße im Ort zu räumen, so Gemeindewehrleiter Thomas Lohse.

In der Nach zu Sonnabend wurde die Wermsdorfer Wehr gleich drei Mal alarmiert. – um 21.45 Uhr, 2.10 Uhr und 5.10 Uhr. Bäume auf der Straße zwischen Collm und Mahlis, auf der S 38 Richtung Lampersdorf und auf der Alten Poststraße Richtung Lampersdorf waren laut Wehrleiter Michael Jenetzky die Ursachen.

Von Christian Kunze