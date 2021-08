Bad Düben

Nach Gesprächsstoff brauchten die Landwirte im Foyer des Heide Spa in Bad Düben nicht lange suchen: Hat es bei dir auch 50 Liter geregnet? Wie steht der Mais? Was bedeutet der europäische Green Deal für uns?

Zweiter Anlauf für 1. Fachtagung

Uta Schladitz, Geschäftsführerin der WFG Nordsachsen, eröffnet die Fachtagung. Quelle: Ilka Fischer

Anlass für das Treffen abseits von Stall und Feldern war der 1. Fachtag Landwirtschaft, zu dem die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen und der regionale Bauernverband am Dienstag eingeladen hatten. 75 Landwirte, aber auch Vertreter aus Betrieben der Ernährungswirtschaft kamen. Weitere, so Uta Schladitz, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordsachsen, würden das Geschehen online verfolgen.

Für diesen Fachtag, der eigentlich schon im Vorjahr in dieser Form Premiere haben sollte, nannte Uta Schladitz drei Ziele: Information, Vernetzung und Werbung für die Ausbildung.

Jedes Jahr ist anders

Derzeit gibt es in Nordsachsen 198 junge Menschen, die Land-, Tier-, Forst-, aber auch Pferdewirt oder einen anderen sogenannten Grünen Beruf erlernen. „Das ist zu wenig“, weiß Tilo Bischoff, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Hohenprießnitz und des Delitzscher Regionalbauernverbandes. „Wir brauchen mehr engagierte motivierte Leute.“ Die bräuchten nicht nur ein Verständnis für die zum Teil hochkomplexe Technik, für sie müsse vor allem die Liebe zur Natur und zum Tier wichtiger sein als Geld und geregelte Arbeitszeit.

„Bei uns“, so erklärt er, „ist kein Jahr wie jedes andere. Und zum Glück war 2021 nicht wie die drei Dürrejahre zuvor.“

2021 – ein Jahr zum Luftholen

Für die 683 landwirtschaftlichen Betriebe in Nordsachsen sei das Jahr 2021 eins mit durchschnittlichen Erträgen und damit auch eins zum Luftholen. Das gelte auch, obwohl den leicht besseren Marktpreisen steigende Betriebsmittelausgaben gegenüber stehen.

Kevin Koch, der als Agrarspezialist bei der Volksbank Delitzsch viele Landwirte betreut, weiß, „dass viele Betriebe in den vergangenen Dürrejahren zögerlich investiert haben“. Auch wegen des vom Bund aufgelegten Investitionsprogramms Landwirtschaft zöge das Investitionsvolumen jetzt aber wieder an.

Ständig neue Regeln nerven und kosten viel

Philipp Langehenke von der Bank DKB weist auf ein anderes spezielles Problem hin: Wie soll ich einen Stall über 20 Jahre abschreiben, wenn sich die Rahmenbedingungen so schnell ändern und schon vorher erneut umgebaut werden muss?

Die sich ständig ändernden Vorschriften und Regelungen sieht auch Torsten Krawczyk, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes, als ganz großes Hemmnis: „Wir lieben die Landwirtschaft, aber davon zu leben, fällt uns schwer.“

Dem stimmt auch Johann Meierhöfer, Referatsleiter Ackerbau im deutschen Bauernverband, zu. Er formuliert es so: „Wenn sich ein Landwirt 2019 für etwas entscheidet, was 2021 nicht mehr gilt, dann hat er zwei Jahre verloren.“ In der Landwirtschaft könne man nun mal nicht in Jahresscheiben denken.

Die EU streitet sich nur aller sieben Jahre ums Geld

Dr. Peter Jahr, der sächsische CDU-Landwirtschafts-Experte im europäischen Parlament, greift das auf und meint dazu auch mit etwas hintersinnigem Humor: „Zumindest in der EU hantieren wir mehrjährig. Wir streiten uns schließlich nur aller sieben Jahre ums Geld.“ Die neueste Agrarreform, die das Ziel der klimaneutralen EU bis 2050 (Green Deal) im Blick hat, starte mit 2023 nun sogar noch zwei Jahre später. Das habe den Grund, dass die neue Agrarreform Indikatoren wie den Anteil der biologischen Landwirtschaft oder den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vorgibt. Doch wie das konkret umgesetzt wird, bleibt nun den Ländern überlassen. Diese hätten dafür bis 2022 ein nationales Strategiepapier zu erarbeiten. „Dabei“, so Jahr, „sei es nicht verboten, etwas unbürokratisch zu lösen. Bisher nimmt es Deutschland jedenfalls eher zu genau.“

Deutschland nimmt es zu genau

Ein Beispiel: Bei den Flächenzahlungen rechnet Deutschland nach Quadratmeter ab, während allen anderen Ländern eine Genauigkeit von 100 Quadratmetern reiche. Selbst wenn die EU tatsächlich mal für 100 Quadratmeter zu viel Subventionen berechne, mache das gerade mal 2,50 Euro im Jahr mehr, aber viel bürokratischen Aufwand weniger. Und dass in Sachsen Strommasten, Kinder-Baumhäuser oder Fahrspuren eines Wasserwagens aus der Weide aus den Flächen rausgerechnet werden, auch das sei typisch deutsch. Die EU habe das jedenfalls nicht vorgeschrieben.

Von Ilka Fischer