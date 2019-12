Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz: Schnelle Hilfe bei einem Unfall leisteten unbekannte Helfer Familie Richter in der Bahnhofstraße am vergangenen Donnerstag. Dafür sei ihnen gedankt, meinen die beiden Betroffenen des Unfalls. In diesem Zusammenhang bitten sie, die beiden Rettungsdecken abzuholen. Erreichbar sind die Danksagenden unter der Telefonnummer 0157 757 40 412.

Wermsdorf: Sowohl in der Einwohnerfragestunde als auch in den Anfragen und Informationen der Ratssitzung am Donnerstag spielte die Inanspruchnahme von Straßen im Zuge des Breitbandausbaus eine Rolle. Wie Bauamtsleiter Thomas Keller betonte, seien alle Baufirmen schriftlich dazu aufgefordert worden, bis zum Jahreswechsel alle Gräben zu verschließen. In einigen Ortsteile sei das bereits geschehen. Besondere Kritik gab es zur Verfahrensweise in Reckwitz. Auf die Nachfrage, ob dort nicht ohnehin ein grundhafter Ausbau geplant sei, erwiderte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU), dass der Auftrag für diesen zweiten Bauabschnitt bereits vergeben sei. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen. Den Reckwitzern dankte er für die Geduld, mit der sie bisher den schlechten Straßenzustand hingenommen hätten.

Liebschützberg: In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend stellte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) Pläne vor, im kommenden Jahr die Straßenbeleuchtung in weiteren Ortsteilen auf LED umzustellen. Die bisherigen Erfahrungen würden zeigen, dass damit ein „deutlich sinkender Stromverbrauch“ einhergehe. Wie der Bürgermeister erläuterte, sollen 14 Lampen in Clanzschwitz, acht in Gaunitz, 23 in Leckwitz und zwei in Sahlassan umgestellt werden. Damit wäre dann rund die Hälfte alle Brennstellen umgerüstet. Außerdem habe die Gemeinde schon neue Lampen für die Sporthalle beschafft, so dass man auch dort die Betriebskosten senken könne. Generell wolle man anstreben, die Beleuchtung in allen kommunalen Einrichtungen auf LED umzustellen.

