100 Jahre alte Oschatzerin Gertrud Clauß trommelt noch im Orchester

Oschatz

Wie sie sich denn fühlt mit 100 Jahren, wollte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar am Sonntag von Gertrud Clauß wissen. „Wie früher“, antwortete die Seniorin mit einem schelmischen Lächeln. Geboren wurde sie um 2.22 Uhr am 2. Februar 1920 in Pirna. „Natürlich eine Hausgeburt“, sagt ihre Tochter Barbara Drechsel (75).

Verheiratet mit Tischlermeister Werner Clauß

Seit 2014 lebt die betagte Dame im Seniorenpflegeheim der Diakonie – und fühlt sich hier gut aufgehoben. Zu ihrem Ehrentag werden noch mal die Erinnerungen an ihr langes Leben wach. Seit ihr Vater Alfred Walther 1930 zum Finanzamt Oschatz versetzt wurde, lebt auch Gertrud Clauß in Oschatz, wo sie später als Näherin bei der Firma Ernst Franke (später Erstlings- und Kinderbekleidungswerk – Eko) arbeitete. 1941 heiratete sie den Tischlermeister Werner Clauß, der seine Werkstatt in der Theodor-Körner-Straße betrieb und hatte mit ihm zwei Töchter und einen Sohn. Mittlerweile sind noch vier Enkel, zwei Urenkel und fünf Ururenkel dazugekommen.

Zeitung lesen und Trommel spielen

Und wie lautet das Rezept von Gertrud Clauß für ein langes Leben? „Einfach ganz normal leben“,sagt sie, die nie geraucht, wenig Alkohol getrunken – und ihr Leben lang Zeitung gelesen hat und noch immer im Heim-Orchester die Trommel spielt.

Kämpferisch und liebevoll

„So ’ne Oma gibt es nicht noch einmal“, lobt Enkelin Ramona Kaschel (45). Sie beschreibt ihre Großmutter als „immer positiv gestimmt, kämpferisch und liebevoll“. Einmal mehr stellte Gertrud Clauß diese Eigenschaften zur Feier am Sonntag unter Beweis.

Von Frank Hörügel