Helene Rietzschel aus Cavertitz wird 100

Wenn man so alt wie Helene Rietzschel wird, dann kann man – mit etwas Glück – auch Ururoma werden. Zwei Jahre wird die kleine Miriam Helene in Kürze und der Cavertitzerin ist anzumerken, dass sie sich über deren zweiten Vornamen sehr freut.

Glück ist für Helene Rietzschel ein großes Thema. Davon habe sie eine Menge gehabt. Manches ist erst im Rückblick deutlich als Glück zu erkennen. Dazu gehört, dass ihr Bruder und die Männer ihrer Schwestern mitten im Krieg bei ihrer Hochzeit zu Gast sein konnten. Glück auch ein Jahr später, als ihre Tochter Rotraut zwar sehr früh zur Welt kam, aber die Hebamme gleich gegenüber wohnte. Und schließlich kam auch ihr Mann Herbert im August 1945 weitgehend unversehrt aus dem Krieg zurück.

Zum Kriegsende: wenig Platz auf großem Hof

Da war auf dem Hof, in dem heute drei Generationen leben, wenig Platz. Drei Flüchtlingsfamilien waren in dem Haus einquartiert, in dem Helene Rietzschel zu Pfingsten 1920 geboren wurde. Und aus dem sie nie ausgezogen ist!

„Als Bauernmädel hatte ich andere Jugendträume, als nur Hof, Acker und Stall zu bewirtschaften“, betont die Jubilarin. Geschrieben hätte sie gern und sei etwas neidisch auf den Redakteur, der über sie berichten darf. Nun schreibe sie wenigstens Briefe „in alle Richtungen“ – an Bekannte ebenso wie an ihre zehn Urenkel im Schulalter, über deren Post und deren Fragen sie sich sehr freue.

Ein Arbeitsleben lang in der Landwirtschaft

Der Landwirtschaft ist Helene Rietzschel ihr gesamtes Berufsleben treu geblieben – und darüber hinaus. Dabei habe es durchaus harte Zeiten gegeben, zum Beispiel als ihr Bruder im 2. Weltkrieg eingezogen war und sie mit ihrem Vater allein den Hof zu versorgen hatte. Richtig Urlaub für Bauern gab es erst in der LPG, als jemand vertretungsweise die Arbeit im Kuhstall übernehmen konnte. „Wir waren ab Mitte der 70er Jahre bis zur Wende 14-mal im LPG-Ferienheim an der Ostsee, habe Sie das auch geschafft?“, fragt sie. Und im Winter sei sie mit ihrem Herbert nach Thüringen gefahren. Als beide 1980 Rentner wurden, kamen dann die Reisen zu den Cousins im Westen Deutschlands dazu. Allerdings hat sie nach ihrem 60. Geburtstag noch zehn Jahre weitergearbeitet und in Cavertitz die Eier angenommen. „Für die Rente fühlte ich mich damals noch nicht alt genug“, betont Helene Rietzschel.

Kinder sind ihrer Mutter für Unterstützung dankbar

Von schweren Krankheiten blieb die Cavertitzerin bisher verschont. In diesem Jahr war sie erstmals vier Tage im Krankenhaus. „Wenn meine Mutter einmal im halben Jahr zum Arzt geht, dann ist das eher zur Kontrolle als wegen irgendwelcher Probleme“, betont Sohn Harald. Aber ja, das Alter mache sich nun schon bemerkbar und die Mutter brauche viel Unterstützung. „Wir geben ihr einfach ein bisschen von der Hilfe zurück, die wir von ihr erfahren haben – zum Beispiel als wir noch studiert haben und sie unser erstes Kind mit großgezogen hat“, erklärt der Sohn der Jubilarin.

Gute Butter und täglich Ei auf dem Speisezettel

„Essen kann ich noch selber“, betont Helene Rietzschel mit Schalk im Gesicht. Nur mit dem Kochen gehe es nicht mehr. Aber da sei Schwiegertochter Christa ein Ass. Das tägliche Ei gehört fest auf ihren Speiseplan – seit Jahrzehnten frisch vom Hof. Und Kompott kommt jeden Tag zum Mittag auf den Tisch. Überhaupt werde regelmäßig gegessen und viel Tee getrunken. Wichtig sei ihr auch die „gute Butter“. Damit kennt sich Helene Rietzschel bestens aus. Immerhin hat sie selbst noch gebuttert, denn in ihrer Jugend gab es in Dahlen noch keine Molkerei.

„Da war schon was los in meinem Leben“, fasst Helene Rietzschel zusammen. Sie hat nicht nur mehrere Staaten miterlebt ohne umzuziehen, sondern auch elf Cavertitzer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Heimatseite ist Favorit der OAZ-Leserin

Auch wenn sie auf einem Auge nicht mehr viel sieht, liest sie nach wie vor gern die Zeitung. Ihr Favorit ist die Heimatseite am Montag. Dafür hat sie selbst schon Beiträge verfasst. „Das große Kreuzworträtsel sonnabends versuche ich auch zu lösen, schicke auch mal eine Karte mit dem Lösungswort – aber gewinnen muss ich nicht unbedingt.“ Ein wenig trauere sie noch den Fortsetzungsromanen in der Zeitung – oft waren das Liebesgeschichten – hinterher.

Zu ihrem Geburtstag wird Helene Rietzschel sicher den Rat ihres Arztes beherzigen, dass sie ab und an auch mal einen Kümmel trinken darf. Am Sonnabend werde mit Bekannten unter Einhaltung der Abstandsregeln auf dem Hof angestoßen, am Sonntag in Familie gefeiert, was bei den vielen Enkeln,Urenkeln und Ururenkelin eine muntere Gesellschaft sein dürfte.

