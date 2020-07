Gaudlitz/Terpitz

„Ganz von vorn?“, Marcel Ulrich holt noch einmal tief Luft, sein Gesicht spannt sich, er grinst verschmitzt, während er erzählt. Im Internet hat er ein Video hochgeladen, das zeigt, wie er mit Helfern die Heilpädagogische Wohngruppe Gaudlitz beschenkt. Spendenaktion „Strahlende Kinderaugen“ heißt es, und eben solche gibt es auf Youtube jetzt zu bestaunen. Wie kam es dazu?

Wissbegierige Kinder rühren Handwerker

Zufällig, denn Marcel Ulrich war Anfang Juni in der betreuten Wohngruppe, in der Kinder und Jugendliche untergebracht sind, deren Eltern überfordert waren oder bei denen das Jugendamt das für notwendig hielt, eigentlich nur als Sanitär- und Heizungsinstallateur tätig. „Ganz normal, ein Waschbecken und ein WC tauschen“, wollte der 41-Jährige.

Anzeige

Zwei Jungen schauten ihm dabei über die Schulter, besonders der sechsjährige Karl interessierte sich: „Wissbegierig ohne Ende“, beschreibt ihn Ulrich, „er hat meine Werkzeugkiste auseinandergenommen und bei allem gefragt, was was ist.“ Da könnte mal ein Handwerker draus werden, dachte er sich. Am liebsten hätte er den Jungen gleich mitgenommen: „Einfach goldig.“

Weitere LVZ+ Artikel

Drei Luftballons , eine Ballpumpe und eine lösbare Aufgabe

Die Arbeit war getan, es ging ans Verabschieden, da kam die Frage des Jungen: „Hast du’nen Luftballon? Wir haben bloß drei hier.“ Ulrich musste verneinen. „Leider“, sagt er. Der Kindertag war gerade vorbei, für seinen eigenen zweijährigen Sohn hatte er erst 20 Ballons aufgeblasen. Es tat ihm leid, für den 5-Jährigen, dessen sechster Geburtstag bevorstand, nun keinen zu haben.

Selbst wenn er keine Kinder gehabt hätte, wäre ihm das ans Herz gegangen, sagt er, zumal er inzwischen auch wisse, was die Kinder mitunter hinter sich haben. Damals habe er Karl nicht einmal einen Kaugummi anbieten können. Nach dem fragte der nämlich als nächstes. „Ich lass mir aber was einfallen“, vertröstete er ihn.

Er sprach mit der Leiterin, was gebraucht werde. „Sie sagte, eine einfache Ballpumpe“, Ulrich wiederholt das noch einmal: „Eine einfache Ballpumpe haben sie nicht einmal.“ Das sollte hinzukriegen sein.

Internetaufruf mit Folgen

„An dem Tag ging mir das überhaupt nicht aus dem Kopf“, sagt er. Er schrieb es auf Facebook auf, wie er den Tränen nahe gewesen war. „Mehr oder weniger aus dem Stegreif heraus, das was ich an dem Tag empfunden hatte.“ Er schloss mit: „Mir fehlten die Worte und ich weiß, dass ich den Jungs und Mädels aus dem Kinderheim bei Mügeln definitiv was Gutes tun werde.“

Ein kleinen Aufruf fügte er hinzu, wer etwas übrig habe –„Spielsachen für draußen, Klamotten, Fahrräder – eben Sachen, die Kinder zwischen fünf und 15 Jahren gern hätten“, könnten direkt nach Gaudlitz gebracht oder bei ihm abgeben werden. „Man weiß ein bisschen, was man hat, aber die haben halt nichts“, sagt er.

Dennoch überraschte ihn der Zuspruch in der Folge. Die Aktion entwickelte sich zum Selbstläufer: „Ich bin teilweise sonntags mit dem Firmenauto losgefahren und habe Sachspenden eingesammelt.“

Per Firmentransporter ging es mit vielen Sachspenden nach Gaudlitz. Quelle: privat

Große Spendenbereitschaft und ein Brief für Karl

Auch die Firma Allround Service, bei der der Terpitzer in Mügeln arbeitet, stieg ein, spendete und überließ ihm den Transporter für die Fahrten. Die ebenfalls in Mügeln ansässigen Firmen Maluck sowie Hafner Tec beteiligten sich, Nachbarn oder alte Schulkameraden, mit denen er auf Facebook noch vernetzt war. So kamen auch Spenden aus Frankfurt oder der Schweiz.

Eine Facebook-Freundin schrieb dem kleinen Karl sogar einen herzergreifenden Brief. „Der war so passend, es haben viele geweint“, erinnert er sich. Andere Freunde meldeten sich nicht minder bewegt, die Pakete häuften sich, auch aus Terpitz, seinem Wohnort, kam immer mehr zusammen. „ Spielzeug, Lego und sonst was“, selbst eine amerikanische Spielzeug-Feuerwehr, das „Heiligtum eines Freudes“ trat dieser für die Kinder ab.

Für Karl hatte Marcel Ulrich ein besonderes Geschenk: 120 Luftballons. Quelle: privat

Trampolin und 120 Luftballons spenden Freude

Auch ein Trampolin konnte Ulrich mit dem Spendengeld besorgen. Nur knapp drei Wochen dauerte es, bis er all das in Gaudlitz übergeben konnte. Und Karl? Der bekam 120 Luftballons, dass sie ihm nie ausgehen.

An dem Tag nahm er ihn an der Hand und zeigte ihm sein Zimmer. Die wenigen Habseligkeiten, die der Junge hatte, bestärkten Ulrich, das Richtige getan zu haben: „Das haben sie einfach verdient, die Leiter dort sind so top, der Abend war herzlichst.“ Er bekomme immer noch Sprachnachrichten von hopsenden Kindern, die sich über ihr Trampolin freuen.

Die Kinder und Jugendlichen in Gaudlitz konnten sich über ein Trampolin freuen. Quelle: privat

Sandkasten ist bereits geplant

Das ist nicht der letzte Wunsch, den Ulrich den Kindern und Jugendlichen erfüllen möchte: „Der größte Wunsch der Leiterin war ein Sandkasten.“ Den Aushub könne er mit Kollegen oder Nachbarn besorgen. „Das ist das Wenigste.“ Momentan habe er etwa noch etwa 250 Euro in der Spendenkasse. „Vom Preis her hätten wir das nicht mehr geschafft“, sagt er.

Doch inzwischen habe sich die Firma Spielhäuser Hammann aus Zeitz dazu bereit erklärt, die gesamte Umrandung aus Robinienholz zur Verfügung zu stellen und die Firma Höptner Strassen- und Tiefbau gleich nebenan wolle den Sand stiften. „Ich habe halb geheult, als ich davon erfahren habe“, sagt Ulrich.

Von Manuel Niemann