13,9 Grad am Mittwoch in Oschatz – 1991 war es im Januar noch milder

Oschatz

Wer sich am Mittwoch- oder Donnerstagmittag wie im Frühling fühlte, lag damit absolut richtig. „An der Station Oschatz wurden am Mittwoch 13,9 Grad Celsius als Höchstwert registriert“, sagte Torsten Lehne vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Oschatzer Allgemeinen. Der bisherige Januar-Rekord sei damit aber nicht überboten worden. Er stamme aus dem Jahr 1991, als am 10. Januar sogar 15,8 Grad Celsius gemessen worden seien.

Dazu, wie warm es mittags durchschnittlich in einem Monat ist, gäbe es keine Statistik. Berechnet werde allerdings ein aus allen stündlich gemessenen Temperaturen gebildeter Mittelwert. Für Oschatz liege er bei -0,6 Grad Celsius. Der Mittelwert aus den Januar-Temperaturen 2020 bringe es bislang auf 5,1 Grad Celsius – also eine deutliche Abweichung nach oben.

Niederschlag liegt im Plan

Nahezu im Plan liegt nach Angaben von Torsten Lehne die Niederschlagsmenge. „Das langjährigen Mittel liegt für Oschatz im Januar bei 37,7 Millimeter“, erläutert der Meteorologe. Nach nach ersten Hälfte des Monats seien hier 21,3 Millimeter, also 57 Prozent registriert worden. Ob der Mittelwert tatsächlich erreicht werde, stehe aber auf einem anderen Blatt. Abgesehen von Niederschlägen, die Torsten Lehne für die Nacht zu heute prognostizierte und Schneeschauern am Sonntag, sei in den kommenden Tagen nicht viel zu erwarten. Auch die momentane Abkühlung werde nicht von langer Dauer sein.

Von Axel Kaminski