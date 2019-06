Oschatz

Die in Oschatz vermisste 13-Jährige ist am Dienstagabend wieder aufgetaucht. Zuvor hatte die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen gesucht. Das Kind hatte die elterliche Wohnung in Oschatz am Montagmorgen verlassen, um zur Oberschule in der Bahnhofstraße zu gehen. Dort wurde sie dann nach der Schule in Begleitung dreier junger Männer – offenbar Bekannte von Vreni – gesehen, als sie das Schulgelände verließ. Das Mädchen kehrte jedoch nicht nach Hause zurück.

Von lvz/joka