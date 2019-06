Oschatz

Die Polizei sucht nach einem 13 Jahre alten Mädchen aus Oschatz und bittet nun die Bürger um Mithilfe. Vreni Fabienne Semper hatte am Montag (3. Juni) die elterliche Wohnung in Oschatz verlassen, um zur Oberschule in der Bahnhofstraße zu gehen. Dort wurde sie dann nach der Schule in Begleitung dreier junger Männer – offenbar Bekannte von Vreni – gesehen, als sie das Schulgelände verließ. Vreni kehrte jedoch nicht nach Hause zurück.

Hat sie die Stadt verlassen?

Wie die Polizei mitteilte, halte sich das Mädchen häufiger im Bereich des Busbahnhofes in Oschatz, in verlassenen Häusern, am E-Werk und auch im sogenannten Katzenwäldchen auf. Es ist unklar, ob sie sich noch in Oschatz bei Bekannten befindet oder die Stadt verlassen hat. Bisher wurde Vreni noch nie als vermisst gemeldet.

Nun fragt die Polizei: Wer hat Vreni seit Montag, den 3. Juni, gesehen? Wer weiß, wo sie sich aufhält oder in wessen Begleitung sie sich befindet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon 0341/96646666) zu melden.

Die Beschreibung des Mädchens

Vreni Fabienne Semper wird wie folgt beschrieben: scheinbares Alter 13 bis 14 Jahre, 1,64 Meter groß, schlanke Gestalt, blasse Hautfarbe, dunkelbraune, glatte, kurze Haare, braune Augen, Narbe auf der Stirn, Ritzungen am linken Unterarm. Sie trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt, graue Leggins, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle und einen Militärrucksack mit Laubaufdruck.

Von lvz