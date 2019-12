Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Nordsachsen: Das Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ wird fortgesetzt. Im Jahr 2020 stehen den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig dafür 3,63 Millionen Euro zur Verfügung. Gedacht sei das Geld für neue Projekte zur Aufwertung der Ortskerne in Dörfern und Kleinstädten, teilte das sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft mit. Gefördert werden öffentliche Einrichtungen und dörfliche Begegnungszentren in bestehenden Gebäuden, Schulen und Kindertageseinrichtungen, multifunktionale Platzgestaltungen und die Beseitigung ruinöser Bausubstanz, Freizeiteinrichtungen sowie die Verbesserung bestehender Freibäder. Weiterhin können medizinische Einrichtungen einschließlich digitaler Rezeptsammelstellen, der Einzelhandel sowie Betriebsübernahmen in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Bäckereien und Fleischereien unterstützt werden.

Wermsdorf: Die nächste Sitzung des Wermsdorfer Gemeinderates findet am Donnerstag, den 19. Dezember, statt. Beginn ist um 19 Uhr im Alten Jagdschloss. Es geht um eine Nachtragsvereinbarung zum Grundschulbau, Planungsleistungen für die Sanierung des Westflügels des Alten Jagdschlosses, die Bauleistungen für das Vereinsgebäude in Liptitz, außerdem um den Verkauf der ehemaligen Schule in Mahlis.

Liebschützberg: Seit mehr als drei Wochen ist die Straßenbeleuchtung im Neuen Weg in Bornitz ausgefallen. Der ganze Straßenzug ist duster, obwohl sich hier Baustellen im Rahmen des Breitbandausbaues befinden. Mehrere Einwohner hatten telefonisch und auch persönlich in der Gemeindeverwaltung vorgesprochen und den Schaden gemeldet. Seitdem sind mehr als drei Wochen vergangen. Nichts tat sich, obwohl mehrfach bei Angestellten nachgefragt wurde. Nun erschienen Vertreter der Familien Müller und Zöllner zur Ratssitzung, um dem Problem eine Klärung herbei zu führen. Das war allerdings nur ein Fakt. Wichtig war ihnen ebenso, vor den Räten ihren Unmut über die Ignoranz ihres Anliegens bei den Gemeindemitarbeitern kund zu tun. „Wir sind nicht einverstanden, wie mit uns Bürgern umgegangen wird. Sie werden von unseren Steuergeldern bezahlt“, sagte der Vertreter der Familie Müller an Bürgermeister David Schmidt gewandt. Zudem wurde gefragt, wann mit der Reparatur zu rechnen sei. Schmidt versuchte zu erklären, dass bei Ausfall von Beleuchtung gesammelt werde, um dann eine Hubbühne zu mieten, damit ein Bauhofmitarbeiter die Lampen wechseln könne. Der Fall im Neuen Weg sei ihm in der Form noch nicht bekannt gewesen. Er versprach, das Anliegen zu klären. Zur Sprache kam aber auch, dass es auf eine funktionierende Straßenbeleuchtung keinen gesetzlich geregelten Anspruch durch die Bürger gebe. Hinsichtlich des Verhaltens der Gemeindebediensteten werde er, so Schmidt, die vorgetragenen Dinge reflektieren und auswerten.

Von OAZ