14 Bürgermeister und Altbürgermeister aus dem Altkreis Oschatz an einem Tisch

Oschatz

Während der Pandemie war der Kontakt zwischen den Altbürgermeistern und den amtierenden Bürgermeistern der Oschatz Region abgebrochen. „Jetzt sind die Bedingungen so, dass wir uns wieder treffen und können und freuen uns auf das Wiedersehen“, so der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kreisverbandes des Städte- und Gemeindetages hatte er dieser Tage in den Gasthof „Zum Schwan“ eingeladen. 14 Bürgermeister und Altbürgermeister waren der Einladung gefolgt.

Wie ein Klassentreffen

„Ein bisschen ist dieses Treffen, welches aller drei bis vier Jahre stattfindet, wie ein Klassentreffen“, schmunzelt Andreas Kretschmar. Unter den Stadtoberhäuptern und ehemaligen Amtskollegen werden Fotoalben herumgegeben und Erinnerungen ausgetauscht.

Jährliche Ausfahrt

„Seit 1992 haben wir hier für die Region eine jährliche Bürgermeisterfahrt. Dabei schauen wir uns eine Stadt in der näheren oder auch ferneren Umgebung an und bilden uns zu kommunalen Fragen weiter“, erklärt Kretschmar. In den Fotoalben befinden sich Erinnerungsfotos von den Fahrten.

Ehemalige und derzeitige Amtskollegen

Zu den Bürgermeistertreffen der Oschatzer Region werden die derzeitigen und ehemaligen Amtsträger eingeladen, die nach der Wende aktiv waren. „Nach 1990 hatten wir im Altkreis Oschatz 33 Städte und Gemeinden. Heute sind es noch sieben“, verdeutlicht Andreas Kretschmar den zunehmenden Schwund an Kommunen in der Region. Allerdings lichten sich vor allem die Reihen der Altbürgermeister. „Leider sind in den vergangenen Jahren viele meiner ehemaligen Kollegen und Mitstreiter verstorben“, sagt der Oschatzer OBM.

Am Bürgermeister- und Altbürgermeistertreffen in Oschatz nahmen teil: Jürgen Schönberg, Karl-Heinz Trudel, Bernd-Dieter Richter, Wilfried Claus, Gotthard Deuse, Christiane Gürth, Michael Reinhardt, Matthias Löwe, Cathleen Kramm, David Schmidt, Andreas Kretschmar, Johannes Rudolph, Dietmar Schulze und Grit Walbe

Von Hagen Rösner