Oschatz

Auf dem Schulweg wurde am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, in Oschatz ein 14 Jahre altes Mädchen bei einem Unfall leicht verletzt. Die Schülerin war wie jeden Morgen mit dem Rad auf der Merkwitzer Straße unterwegs. Doch dieses Mal habe sie an der Ecke Merkwitzer Straße/Die Gemeinde die Vorfahrt eines Daewoo nicht beachtet, der von rechts gekommen war, berichtete die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Mädchen über die Motorhaube stürzte. Sie musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden, konnte die Klinik im Anschluss aber wieder verlassen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Von lvz