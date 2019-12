Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz:Der von der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH im Auftrag des Landkreises Nordsachsen bewirtschaftete Betriebshof Rechau/Zöschau ist am Heiligen Abend, den Weihnachtsfeiertagen und Silvester geschlossen. An den anderen Geschäftstagen zwischen Weihnachten und Neujahr gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Oschatz:Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Gefährdung im Straßenverkehr geben können. Auf der B6 in Höhe der Windräder Mautitz kam es am 10. Dezember gegen 15.40 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Auto von der Straße abkam. Zuvor hatte das Fahrzeug andere Autos behindert. Hinweise sind unter der Rufnummer 03435/6500 erbeten.

Bucha: Jetzt gibt es was auf den Kopf: Die Buchaer Feuerwehrleute werden mit neuen Helmen ausgerüstet.Darüber hat die Cavertitzer Bürgermeister Christiane Gürth (parteilos) zur jüngsten Sitzung die Gemeinderäte informiert. Möglich sei dies, weil es in der Feuerwehr-Förderung noch freie Gelder gegeben habe, die 2019 kurzfristig verwendet werden sollten. „Ursprünglich hatten wir für 2020 Unterstützung für Bekleidung angemeldet. Das steht auf der Prioritätenliste für das nächste Jahr aber sehr weit unten“, erklärte sie. Deshalb sei die Gemeinde vom Landratsamt gefragt worden, ob diese Investition auch kurzfristig noch in diesem Jahr möglich sei. Nachdem drei Unternehmen aufgefordert wurden, Angebote zu erstellen, habe sie den Auftrag per Eilentscheidung ausgelöst, so die Bürgermeisterin. „Das musste alles sehr schnell gehen.“ Gemeinsam mit Gemeindewehrleiter Hans-Günther Hesse sei entschieden worden, 24 Helme mit Lampen für die Freiwillige Feuerwehr in Bucha anzuschaffen. „Die Kameraden dort haben noch die ältesten Helme von allen im Einsatz“, begründete Hesse, „die Neuanschaffung ist wichtig für die Sicherheit der Helfer.“ Rund 6400 Euro werden dafür investiert. „Das kostet schon etwas“, räumte Hesse ein und fügte hinzu: „Das sollte uns die Sicherheit der Kameraden aber wert sein.“

Mügeln: In die Bahnmeisterei am Schmalspurbahnhof sollen auch für das Geoportal öffentliche Toiletten eingebaut werden. Diese waren im einstigen Bahnhofsgebäude selbst nicht zu realisieren. Dazu beschloss der Stadtrat am 12. Dezember einstimmig, Elektroinstallationsarbeiten zu vergeben. Für rund 14100 Euro übernimmt die Firma Naumann Elektronik aus Mügeln den Auftrag. Sie hatte das wirtschaftlichste von drei Angeboten eingereicht.

Von OAZ