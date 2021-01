1500 Kunden zwischen Dahlen und Wermsdorf ohne Strom

Dahlen/Wermsdorf

Das Wintergewitter vom Mittwochabend war ein seltenes Spektakel – und blieb in Teilen der Region nicht ohne Folgen. Denn Blitz und Donner sorgten ab 20.29 Uhr für einen Stromausfall in Wermsdorf, Dahlen, Luppa, Malkwitz, Börln und Calbitz. Wie Evelyn Zaruba vom Versorgungsunternehmen Mitnetz Strom bestätigte, waren davon insgesamt rund 1500 Kunden betroffen. Gut, wer da noch nicht alle Kerzen von der Weihnachtsdekoration weggeräumt oder zumindest eine Taschenlampe schnell zur Hand hatte, um etwas Licht in die plötzliche Dunkelheit zu bringen.

Versorgung durch Umschalten gesichert

Die Monteure des Unternehmens machten sich umgehend daran, den Schaden zu beheben. „Durch Umschalten auf andere Leitungen und Eingrenzen des Fehlers wurden die Kunden schrittweise wiederversorgt“, erklärte sie. Gegen 22 Uhr gingen dann in allen Haushalten wieder Licht und Fernseher an. Vor Ort seien Monteure unterwegs gewesen, um die Freileitung und Anlagen zu begutachten.

Auch Ausfälle durch vereiste Äste und Bäume

Evelyn Zaruba unterstreicht, dass sich die Störungen derzeit im normalen Rahmen bewegen. „Auf Grund des Schneefalls kam es beispielsweise in den vergangenen Tagen zu Störungen, wo vereiste oder schneebedeckte Äste und Bäume in Freileitungen fielen“, nannte sie ein Beispiel. Die Netzkollegen seien auf die Wetterlage vorbereitet gewesen und haben dies zeitnah reparieren können. Dabei gebe es keine Schwerpunktgebiete an Störungen, unterstrich sie.

Von Jana Brechlin