Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz:Zur Jahresendwanderung lädt Oberbürgermeister Andreas Kretschmar am Sonnabend, den 28. Dezember, ein. Auftakt ist eine Glühweinfahrt mit der Döllnitzbahn. Treffpunkt ist 9.30 Uhr am Bahnhof, der Zug fährt 9.38 Uhr nach Mügeln. „Nach einer kurzen Einführung in das Geoportal durch Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke beginnt die Wanderung am Mügelner Bahnhof und führt über das Schloss Leuben weiter nach Thalheim und den Eulensteg nach Oschatz zurück“, informiert Pressesprecherin Anja Seidel. Je nach Wetter und Geschwindigkeit der Teilnehmer endet die Tour gegen 14 Uhr vor dem Oschatzer Rathaus. „Alle Interessierten, die sich zutrauen, von Mügeln nach Oschatz zu wandern, sind eingeladen und sollten ein wenig Wegzehrung und Getränke einpacken“, so Seidel.

Wermsdorf:Einstimmig vergaben die Räte zur jüngsten Sitzung den Auftrag zur örtlichen Prüfung der Haushaltsrechnung der Gemeinde für die Jahre 2016 bis 2019. Die Kämmerei hatte dazu drei Angebote eingeholt, geprüft und gewertet. Demnach stammt die wirtschaftlichste Offerte von der Komm-Treu aus Markkleeberg. Der von ihr angesetzte Aufwand für die fünf Jahresabschlüsse beläuft sich auf insgesamt knapp 33 000 Euro. Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2013 sowie die Abschlüsse für 2013 und 2014 sind bereits geprüft und bestätigt.

Calbitz: Der Calbitzer Heimatverein bereitet für den 24. Dezember eine Überraschung für die Kinder des Ortes vor. Die Mädchen und Jungen sind am Tag des Heiligabend um 10 Uhr an das „Lämmchen“ eingeladen. Dort wird auch der Weihnachtsmann erwartet, der kleine Geschenke verteilt.

Von OAZ