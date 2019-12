Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz:Am Donnerstag, dem 19. Dezember, lädt der Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) zu seiner Bürgersprechstundeein. Von 15 bis 17 Uhr können Oschatzer Bürger ihre Anliegen unter vier Augen in seinem Büro im 1. Obergeschoss des Rathauses vorbringen. „Es werden keine Termine vergeben, daher kann es möglicherweise zu Wartezeiten kommen, diese bitten wir einzuplanen“, so Referentin Anja Seidel.

Oschatz:Eine 20 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitag, dem 6. Dezember, zwischen 12 Uhr und 12.55 Uhr beim Überqueren der Ampel Dresdener Straße/Steinweg von einem schwarzen Kleinwagen (vermutlich Opel) erfasst und dabei am Bein verletzt worden. Laut Polizei wurde die Frau von dem Auto erfasst, das die B 6 als Linksabbieger verließ. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Tel. 03435/6500

Cavertitz: Die Senioren in Cavertitz hängen an ihrer Feier im Advent. Die Rückmeldungen dazu seien sehr positiv gewesen, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) den Gemeinderäten zu letzten gemeinsamen Sitzung des Jahres. Traditionell organisiert die Verwaltung eine zentrale Veranstaltung für interessierte Senioren aus allen Ortsteilen. Der Nachmittag in der Turnhalle wird mit einem Programm der Kinder gestaltet. Weil alle Mitarbeiter der Behörde dabei im Einsatz sind – hier schenken Bürgermeisterin und Beschäftigte an der Tafel Kaffee aus – sind die Ämter an diesem Tag geschlossen. Nicht wenige Rentner nutzen die Gelegenheit, gleich Fragen und Anregungen an die Gemeindechefin und ihre Mitarbeiter loszuwerden. Mittlerweile werde für die Veranstaltung eine Teilnahmegebühr von fünf Euro erhoben. Proteste dagegen gab es keine: „Das ist ein symbolischer Beitrag und trifft bei den Senioren auf Akzeptanz“, machte Christiane Gürth deutlich. Dafür wird ein gemütlicher Nachmittag mit viel Abwechslung geboten, so das Urteil der Rentner.

Rund 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben in Dahlen ein Konzert mit alten und neuen Liedern und Stücken zur Advents- und Weihnachtszeit gestaltet. Quelle: privat

Dahlen: Wer noch nicht in Adventsstimmung war, hatte die Möglichkeit, in Dahlen in die passende Atmosphäre einzutauchen. Rund 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene - darunter 18 Instrumentalisten - haben in der Stadtkirche ein Konzert mit alten und neuen Liedern und Stücken zur Advents- und Weihnachtszeit gestaltet. Unter Leitung der Kantorin Anne Körner begeisterten die Musiker das Publikum. Bei vielen traditionellen und bekannten Melodien waren die Besucher auch eingeladen, selbst einzustimmen und so wurden die Lieder vielstimmig durch das stimmungsvoll beleuchtete Gotteshaus getragen. Am Ende spendeten die etwa 100 Zuhörer kräftigen Applaus.

