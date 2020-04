18-jährige Luppaerin wieder aus Neuseeland zurück

Luppa

Das Osterfest hätte für unsere Redakteurin Jana Brechlin nicht schöner verlaufen können. Denn in der Nacht zum Karfreitag landete ihre Tochter in Deutschland. Fast drei Wochen hatte die Familie gebangt, ob Elisa nach Hause reisen darf. Wie rund 12 000 weitere Deutsche hing die 18-Jährige in Neuseeland fest.

Traumstart am Traumziel

Der Inselstaat war das Traumziel der jungen Frau für ihr Auslandsjahr nach dem Abitur. Lange hatte sie gearbeitet und gespart, als sie im Oktober voriges Jahr ans andere Ende der Welt reiste. „Es lief so, wie ich es mir gewünscht hatte: Ich lernte viele Leute kennen, fand schnell Jobs und entdeckte unglaublich schöne Ziele“, blickt Elisa Brechlin zurück. Doch dann durchkreuzte die weltweite Ausbreitung des Coronavirus ihre Pläne.

Andrang auf dem Flughafen in Auckland – tausende Deutsche kommen dank des Rückholprogrammes nach Hause. Quelle: Elisa Brechlin

Strenge Ausgangssperren, ein absolutes Reiseverbot, das Einstellen allen öffentlichen Lebens prägen derzeit das Sehnsuchtsziel. Elisa versuchte, ihr Rückflugticket umzubuchen, doch die Fluggesellschaft stellte den Betrieb ein.

Über Nacht die Grenzen dicht

„Dann schloss die Regierung die Grenzen und gestattete keine Ausreisen mehr“, berichtet die 18-Jährige. Zuvor hatte sie es noch nach Auckland geschafft, wo sie sich über zwei Wochen mit einer Mitreisenden ein Zimmer teilte. „Wir durften maximal eine Stunde am Tag raus, die Zeit schien überhaupt nicht zu vergehen.“

Kraftakt für die ganze Familie

Auch für die Familie zuhause war diese Zeit ein Kraftakt: „Wir waren erleichtert, als Neuseeland ins Rückholprogramm aufgenommen wurde und dann wieder sehr niedergeschmettert, als dort die Grenzen geschlossen wurden“, berichtet Jana Brechlin. Tröstlich war, sich mit anderen Eltern, die in der gleichen Situation waren, auszutauschen.

Bundestagsabgeordneter hält Kontakt

Auch der Kontakt zum Bundestagsabgeordneten Marian Wendt ( CDU) sei hilfreich gewesen. „Er hat uns manchmal am späten Abend noch angerufen und über die neueste Entwicklung informiert.“

Der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt mit Mundschutz beim Live-Interview auf dem Torgauer Markt. Er setzt sich auch für die Rückholaktion ein. Quelle: Wolfgang Sens

Wendt suchte außerdem das Gespräch zum neuseeländischen Botschafter in Berlin und machte sich dort für seine Landsleute stark. „Die Bundesregierung bemüht sich ständig, alle Deutschen nach Hause zu holen – wir bleiben dran“, versichert er.

Dankbar für Aktion

„Wir sind total dankbar für die Aktion. Die deutsche Botschaft in Neuseeland und auch das Lufthansa-Team waren sehr hilfsbereit“, so Rückkehrerin Elisa dankbar. Wie alle Teilnehmer am Programm muss sie die Kosten für ihren Flug selbst tragen. „Das ist völlig in Ordnung, schließlich haben andere viel dafür getan, dass wir nach Hause kommen konnten.“ Neuseeland hat sie nicht abgeschrieben, es gebe immer noch viel zu entdecken, und die „Kiwis“ selbst seien ein sehr entspanntes Volk – wenn nicht gerade Ausnahmezustand herrscht.

