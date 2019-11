Oschatz

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt nun die Polizei in Oschatz gegen einen 19 Jahre alten Mann. Wie die Polizei berichtete, hatten am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, Mitarbeiter einer Einrichtung für ambulant betreutes Wohnen mitgeteilt, dass ein alkoholisierter junger Mann in dem Gebäude randaliert und das Personal angreift. Ein Rettungswagen, ein Notarzt als auch die Polizei fuhren dann zum Ort des Geschehens in der Heinrich-Heine-Straße.

Lage beruhigt sich nur kurz

Dort hatte sich die Lage zunächst beruhigt. Doch kurze Zeit später habe sich der junge Mann erneut erregt und das Personal und nun auch die Polizisten angegriffen. Die Beamten mussten ihm schließlich Handfesseln anlegen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille.

