Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz: Das Organisationsteam rund um das Oschatzer Weihnachtsliedersingen auf dem Neumarkt hat im Moment genauso viel zu tun, wie die Wichtel in der Weihnachtswerkstatt. „Wir hatten jetzt eine letzte Absprache mit den beteiligten Chören und das Liederheft befindet sich noch in der Herstellung“ informiert Katrin Hanel, Inhaberin des Intersport-Geschäftes am Neumarkt und Erfinderin des Oschatzer Weihnachtsliedersingens. Gemeinsam mit Grit Marsch und Grit Jähn wird in diesem Jahr kurz vor den Weihnachtsfeiertagen noch einmal Adventsstimmung auf den Neumarkt gebracht. Dies Flair nutzten in den vergangenen Jahren rund 400 sangeskräftige Oschatzer, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Dabei kann das Oschatzer Adventsliedersingen in diesem Jahr schon ein kleines Jubiläum zurückblicken. Vor genau einem halben Jahrzehnt wurde kurz vor dem Weihnachtsfest das erste Singen aus gerichtet.

Das beliebte Weihnachtssingen in Oschatz vor zwei Jahren. Quelle: Bärbel Schumann

Die Idee entstand aus der Frustration heraus, dass zwischen dem Oschatzer Weihnachtsmarkt und dem Heiligen Abend sich auf den Neumarkt nichts stimmungsvolles mehr abspielt. Inzwischen ist die Veranstaltung, die unter dem Dach der Oschatzer Werbegemeinschaft ausgerichtet wird eine richtige Institution geworden. Das resultiert auch daraus, dass das Weihnachtsliedersingen von Anfang an auch einen karitativen Ansatz verfolgte. „Alle Einnahmen, abzüglich der Unkosten kommen einem guten Zweck zugute“, verspricht Katrin Hanel. Der Erlös geht in diesem Jahr an das Kinderheim in Borna und das Kinder- und Jugendheim in Dahlen. Im vergangenen kamen rund 1500 Euro zusammen, die den drei Oschatzer Jugendeinrichtungen zur Verfügung gestellt worden. Spannung herrscht ob in diesem Jahr, wie 2017 die 2000-Euro-Marke bei den Spenden geknackt werden kann.

Glossen: Die Entscheidung ist gefallen: Ab dem 6. Januar steht die morgendliche Verbindung von Glossen aus nach Mügeln und Oschatz dauerhaft im Fahrplan. Abfahrt ist dort montags bis freitags in der Schulzeit 6.48 Uhr, in Nebitzschen 6.52 Uhr. Von Altmügeln aus fährt der Zug wie bisher 6.57 Uhr weiter. Jeweils vier Wochen hat die Döllnitzbahn (DBG) das Angebot getestet. Damit sollte den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, mit diesem Verkehrsmittel pünktlich zum Unterrichtsbeginn in die Schulen der Region zu gelangen. Ganz auf diese Morgenverbindung müssen die Kemmlitzer nicht verzichten, auch wenn der Triebwagen beziehungsweise der Dieselzug nicht den Berg hinauf fahren werden. „Die Verbindung von Kemmlitz Ort nach Nebitzschen werden wir ab dem Schulbeginn im neuen Jahr in Kooperation mit dem Mügelner Bus- und Taxiunternehmen Jahn als Ruftaxi anbieten“, erläutert Denise Zwicker, die bei der DBG für das Marketing zuständig ist. Das Taxi werde, wenn es spätestens am Abend zuvor bei der Firma Jahn bestellt worden sei, 6.40 Uhr abfahren, um die Fahrgäste pünktlich zum Zughalt in Nebitzschen zu bringen.

Ganzig:Der Heimatverein Ganzig-Kleinragewitz veranstaltet am Sonnabend, dem 11. Januar, sein so genanntes„Busi-Grillen“ – benannt nach dem Veranstaltungsort, der Ganziger Bushaltestelle. „Die Gäste erwartet neben Bratwurst und Glühwein auch wieder Flammlachs und Fisch aus dem Räucherofen“, teilt der Vereinsvorsitzende Sebastian Sommer mit. Weiterhin würden den Gästen warme Cocktails kredenzt. Der Erlös der Veranstaltung komme diesmal dem Bau eines Spielplatzes in Ganzig zugute.

Von OAZ