Mügeln

2,36 Promille hatte eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin intus, die am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, nahe Mügeln einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Wie die Polizei mitteilte, habe die Frau zunächst abgestritten, größere Mengen Alkohol konsumiert zu haben – der Atemalkoholtest habe dann jedoch besagtes Ergebnis angezeigt. Die Frau war auf einem abgesperrten Feldweg, der nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben ist, in Richtung Schleben unterwegs. Anschließend sei sie nach rechts auf die Staatsstraße 41 in Richtung Mügeln abgebogen.

Die Spur verloren

Dabei verlor sie die Spur, prallte gegen einen Baum und schleuderte von der Fahrbahn. Die 40-Jährige blieb unverletzt, ihr VW war jedoch nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Gegen die Frau wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Von lvz