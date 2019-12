Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Nordsachsen/ Wermsdorfer Wald:In den Wäldern im Landkreis beginnt die Weihnachtsbaum-Saison. Der Staatsbetrieb Sachsenforst lädt in mehreren Revieren in den Forstbezirken Taura (Dübener und Dahlener Heide) sowie Leipzig (Wermsdorfer Wald) interessierte Bürger ein, sich selbst einen Weihnachtsbaum zu schlagen. Im Revier Collm im Wermsdorfer Wald wird es allerdings nur einen Termin geben, teilte der Staatsbetrieb mit.

Die Termine im Landkreis in der Übersicht:

Weihnachtsbäume von Sachsenforst Verkauf von Weihnachtsbäumen: Revier Gräfendorf: 3., 10. und 17. Dezember von 15 bis 17 Uhr am Forsthaus Gräfendorf; Baumarten: Blaufichte, Omorikafichte, Nordmanntanne, Küstentanne Weihnachtsbäume zum Selbstschlagen: Revier Collm: 14. Dezember von 9 bis 14 Uhr, aus Richtung Wermsdorf kommend und in Richtung Collm fahrend, den letzten Waldweg vor dem Waldausgang rechts abbiegen und dann der Ausschilderung folgen; Baumart: Blaufichte Revier Schöneiche: 14. Dezember von 9 bis 16 Uhr auf der Weihnachtsbaumplantage im Kämmereiforst. Baumarten: Blaufichte, Fichte, Tanne, Kiefer Revier Belgern:14. Dezember von 10 bis 12 Uhr, Treffpunkt: Waldkante Mahitzschen am Verbindungsweg Mahitzschen-Puschwitz (Butterstraße); Baumarten: Blaufichte, Omorikafichte, Tanne; Ansprechpartner Revier Jagdhaus: 15. Dezember von 9 bis 12 Uhr, Treffpunkt: Hochspannungsleitung bei Roitzsch; Baumarten: Kiefer, Fichte; Ansprechpartner Revier Gräfendorf: 15. Dezember von 10 bis 13 Uhr, Weihnachtsbaumplantage am Forsthaus Gräfendorf; Baumarten: Fichte, Kiefer, Blaufichte, Omorikafichte, Nordmanntanne, Küstentanne

Schweta:Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr laden am Sonnabend, 7. Dezember, ab 14 Uhr ans Gerätehaus in Schweta zu ihrem dritten Weihnachtsmarkt ein. Sie versprechen, einen gemütlichen Nachmittag bei Speis und Trank, bei dem sich das Jahr noch einmal Revue passieren lässt.

Luppa:In seiner Sitzung am Donnerstag stimmte der Gemeinderat bei einer Enthaltung dafür, den Bebauungsplan für das Wohngebiet „ Friedrich-Engels-Straße“ im Ortsteil Luppa aufzustellen. Damit sollen fünf Flurstücke beziehungsweise Teile davon mit einer Größe von insgesamt rund 3000 Quadratmetern überplant werden, dann als Bauland zur Verfügung stehen. Die privaten Antragsteller gehen davon aus, dass dort zwei bis drei Einfamilienhäuser errichtet werden können. Bisher liegen die Flächen im Außenbereich, der nicht bebaut werden darf. Das spielte bereits in der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung im April eine Rolle. Der aktuelle Antragsteller für das Baugebiet hatte sich damals darüber empört, dass ihm der Bau einer Garage auf dem Land neben seinem Eigenheim versagt worden war. Dieses Problem könnte mit dem nun angestoßenen Planverfahren aus der Welt geschafft werden. Die Verwaltung begründet den Beschluss damit, dass in Luppa „fast keine freien Bauplätze mehr zur Verfügung“ stünden. Für die weitere Entwicklung der Gemeinde Wermsdorf sei die perspektivische Schaffung von Bauplätzen wichtig.

Von OAZ