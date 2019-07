Mügeln

Am Sonntag, dem 4. August, veranstaltet die Stadt zusammen mit dem Radsport- und Fitness-Club Markkleeberg ( RFC) zum zweiten Mal den Großen Preis von Mügeln. Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) kann sich noch an die Unkenrufe beim ersten Mal erinnern, die meinten, ein Radsportevent in Mügeln, das werde doch nichts. „Und die, die mit draußen waren, waren begeistert.“ Daher ruft er nicht nur die Mügelner wieder auf, die Rennen ab 9 Uhr an der Strecke zu verfolgen und den Fahrern Beifall zu zollen.

Der Tag verspreche wieder „hochinteressante Rennen, von Fetten Reifen bis zu Meisterschaftsläufen in der Herren und Damenklasse.“ So ist der Große Preis ein Wertungsrennen um den Robert-Förster-Nachwuchs-Cup. Der ehemalige Radprofi Robert Förster ist nicht nur Präsident des RFC, sondern werde die Stadt auch am künftigen Geoportal mit Leihrädern ausstatten, verriet Ecke. Der Sprintexperte, der 2006 etwa auf der Schlussetappe des Giro d’Italia in Mailand gewann und auch bei der Tour de France mitfuhr, ist am 4. August natürlich mit vor Ort. Bereits zur Premiere im vergangenen verfolgte Robert Förster die Wettkämpfe der Fahrer in Mügeln und lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der Stadt.

Auf einem Rundkurs von 1,3 Kilometern Länge geht es wie im letzten Jahr für die Radsportler in verschiedenen Starterfeldern vom Markt rund um die Stadt. Bis zu 39 Kilometern erstrecken sich die Rennen, die bis circa 16 Uhr andauern werden.

Das Teilnehmerfeld reicht von Fette-Reifen-Rennen für Kinder von 4 bis 6 Jahren und 7 bis 10 Jahren auf normalen Rädern, über Schüler in den Altersklassen U11, U13 und U15, erwachsenen Amateuren sowie Hobbysportlern bis zu Senioren.

Eine detaillierte Ausschreibung mit Startzeiten, Renndistanzen und Startgeldern findet sich auf www.rad-net.de. Die Anmeldung ist regulär bis zum kommenden Sonntag, dem 28. Juli, um 23.59 Uhr möglich. Für eine Nachmeldung werden jeweils 5 Euro erhoben. Für das Jedermannrennen, mit dem der Renntag beginnt, können sich Hobbyradsportler bis 30 Minuten vor dem Start noch anmelden.

Von Manuel Niemann