20 Grad im Wasser: Oschatzer Freibad lädt zum Ab-Baden ein

Oschatz/Mügeln

Der Spätsommer hat sich in dieser Woche einmal von seiner angenehmen Seite gezeigt. Mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad könnte man meinen, herrscht noch einmal echtes Badewetter. Doch Fehlanzeige. Der Besucherstrom in den Freibädern hält sich in Grenzen. „Mit dem Ende der Sommerferien ist fast jedes Mal ein Abebben der Badelaune zu verzeichnen. Viele Schüler sind dann wieder in den Unterrichtsalltag eingebunden“, vermutet Claudia Werner von den Oschatzer Freizeitstätten. Dabei kann es an der Wassertemperatur in den Außenbecken nicht liegen. „Mit unserer Solarunterstützung haben wir immer noch Wassertemperaturen um die 20 Grad“, sagt Claudia Werner. Wer Lust hat, der kann an diesem Wochenende die Gelegenheit zum Ab-Baden nutzen. Das Freibad in Oschatz hat noch einmal geöffnet, bevor am 15. September die Freibadsaison abgepfiffen wird. Dann stehen wieder die Bademöglichkeiten im Hallenbad zur Verfügung.

In Mügeln hingegen ist das Stadtbad definitiv geschlossen – bereits seit Montag. Daran kann der Sonnenschein nichts mehr ändern. „Wir hatten zuletzt Wassertemperaturen von 14, 15 Grad Celsius“, erklärt Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos). Da seien nur noch die „ganz Hartgesottenen“ gekommen. Außerdem fehlt seit Ende der Sommerferien eine wichtige Besuchergruppe. Die Technik für so wenige Besucher weiterlaufen zu lassen, sei nicht vertretbar.

Von Hagen Rösner und Axel Kaminski