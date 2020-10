20 positive Corona-Tests: Mini-Cluster in der Collm-Region

Collm-Region

Die Zahl der positiv auf Corona-Viren getesteten Personen in der Collm-Region ist in kurzer Zeit auf 20 angestiegen. Unter anderem wurde an der Oschatzer Lernförderschule eine Person des Lehrkörpers positiv getestet und musste sich in Quarantäne begeben (Seite 16). Die Fallzahl für den Oschatzer Raum geht auf viele verschiedene Einzelfälle zurück. Thomas Seidler, Pressesprecher des Landratsamtes konkretisiert: „Die Fälle verteilen sich über den Sozialraum Oschatz und konzentrieren sich nicht alle in einer Gemeinde oder an einem bestimmten Ort. Da das Gesundheitsamt die Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten sehr akribisch vornimmt, können natürlich Mini-Cluster von vier bis fünf Personen entstehen, wenn im unmittelbaren Umfeld eines Positivfalls weitere Personen positiv getestet werden.“ Seidler verweist aber darauf, dass die überwiegende Zahl der positiv Getesteten kleine klinischen Symptome zeigen, nicht behandelt werden, sich allerdings in Quarantäne begeben müssen. Das Landratsamt verweist darauf, dass die Hygiene-Maßnahmen eingehalten werden sollen.

Von Hagen Rösner