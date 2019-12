Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz: Alles etwas festlicher am 17. Dezember im Saal in der Lichtstraße 6: In der Oschatzer Tafel wurde dieses Mal nicht mit den Kindern gekocht, sondern Weihnachten gefeiert und kleine gesponserte Geschenke vergeben. „Es ist ein bisschen mehr als sonst, weil wir unser Kinderkoch-Projekt gern erweitern wollen“, beschreibt Tafel-Büromanagerin Birgit Friedrich, die wie die anderen Mitarbeiter mit roter Nikolausmütze durch die Tischreihen zieht. Um noch mehr Kinder zu begeistern, sollen künftig auch die Sprösslinge von Eltern, die nicht bedürftig sind, eingeladen werden. „Kinder sind Kinder. Und wir hoffen, dass es ihnen gefällt und sie dann auch zum Kinderkochen mitkommen.“

Die Kinder-Weihnachtsfeier bei der Oschatzer Tafel. Quelle: Manuel Niemann

Dahlen: Zum letzten Mal trafen sich die Dahlener Skatfreunde am 15. Dezember zum Turnier in der „Raute“. Das „letzte Mal“ bedeutet dabei nicht nur, dass die Besten der Jahreswertung 2019 Glückwünsche und Geldpreise entgegennehmen konnten, sondern auch, dass zum letzten Mal ein Turnier in Dahlen stattgefunden hat. Sieben Skatspieler hatten sich diesmal getroffen, um zwei Serien zu absolvieren. Im Verlaufe dieses Jahres waren es selten mehr, der Spitzenwert lag bei zwölf. Man sei deshalb mit „Raute“-Wirt Patrick Hasenkrug übereingekommen, dass sich eine Fortsetzung der Turnierserie für beide Seiten nicht mehr lohne. „Mit Hans-Peter Beyer, dessen Angehörigen die Skatfreunde noch nachträglich ihre Anteilnahme bekunden möchten, verstarb in diesem Jahr der einzige Dahlener Skatfreund, der regelmäßig an diesem Turnier teilnahm“, sagte Mitorganisator Karl Siber der Oschatzer Allgemeinen. „Nachwuchs“ aus der Heidestadt habe sich nicht gefunden. Er hofft dennoch, dass die Skatfreunde weiterhin Spaß an diesem Spiel haben und verweist auf die Turniere beim FSV Oschatz, im Oschatzer „Lindeneck“, sowie im „Filmriss“ in Mügeln und beim Skatverein „Trumpf 90“ in Strehla.

Die letzten Sieger Die letzte Jahreswertung dieses Wettbewerbes konnte Karl Siber mit 17 101 Punkten für sich entscheiden. Umkämpft gewesen sei der zweite Platz, den Günther Münz (16207) knapp vor Hartmut Sommer (16089) belegt habe. Dafür, dass dabei die besten acht Ergebnisse von insgesamt zehn Turnieren berücksichtigt wurden, sei das ein knappes Ergebnis. Auf Platz 4 in der Jahreswertung folgte Lutz Ulbrich mit 15 729 Punkten. Sieger des Dezember-Turniers, dass nicht mehr mit in die Wertung einging und somit (vorerst) letzter Dahlener Skat-Sieger, wurde Bernd Krauße vor Hartmut Sommer und Monika Domschke.

Mügeln: Der Stadtrat von Mügeln hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen, noch ein Grundstück zu verkaufen. Die Stadt trennt sich damit von einem Flurstück an der Straße Am alten Wasserwerk. „Das ist dieses Stückchen am Kino, wo die Gärten drauf platziert sind. Im unteren Teil ist eine Grünfläche, die will der Käufer nutzen“, beschrieb Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) die Lage der rund 1980 Quadratmeter Fläche. Der Käufer, ein Anlieger in der Rosa-Luxemburg-Straße, erhält das Flurstück 598/1 zu einem Quadratmeterpreis von 1,46 Euro, was rund 2885 Euro sind. Der Verkaufspreis für die Grünfläche wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte für die Ermittlung von Grundstückswerten im Landkreis Nordsachsen festgelegt. Für die anliegenden Gärtner ändere sich indes nichts außer der Adresse, an die sie ihre Pacht entrichten müssten, sagte Ecke: „Wir haben den Käufer damit konfrontiert, dass er die Pacht der Gärten weiterführen muss, sonst wird es nicht verkauft. Wir können die Leute nicht herauskomplimentieren.“ Er habe zugestimmt, das Pachtverhältnis weiterzuführen – auch weil ein Herauslösen der Fläche Vermessungskosten fast in gleicher Höhe wie den Kaufpreis zusätzlich erfordert hätte. „Da hat er gesagt: ’Dann übernehme ich sie.’“ Das erschien auch dem Rat unproblematisch, weshalb der Verkauf einhellige Zustimmung fand.

Von OAZ