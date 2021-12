200 Teilnehmer und 50 Hunde: Drückjagd im Wermsdorfer Wald

Wermsdorf

Für einen Moment ist es ganz still im Wald. Es geht kein Lüftchen, nichts raschelt im Gebüsch. Aber Cira kann nicht irren: Der Jagdhund von Christoph Seifert hat Witterung aufgenommen.

Und die kleine Schwarzwildbracke liegt richtig, denn im nächsten Augenblick ist Bewegung im Brombeerdickicht. Durch das energische Bellen von Cira werden die Tiere aufgeschreckt und stieben auseinander. Kurze Zeit später knallt es, wieder und wieder – am Ende des Jagdtages werden mehrere Schwarzkittel aus der Rotte aufgebrochen aus dem Wald transportiert. Weidmannsheil!

Christoph Seifert bei der Jagd. Quelle: Jana Brechlin

Zwei Tage lang, am Freitag und Sonnabend, wird im Wermsdorfer Wald gejagt. Über 200 Beteiligte und rund 50 Hunde sind dabei im Einsatz. Das braucht gute Vorbereitung und eine straffen Ablauf. Deshalb ist es noch dunkel, als sich die Teilnehmer in ihren Gruppen treffen. Erst einmal muss Papier bewältigt werden: Kontrolle von Impfpass oder Test, Jagdschein und Schießnachweis sowie die Belehrung. Außerdem erhalten die Gruppenführer, die anschließend jeweils mit ihnen zugeteilten Jägern in einem genau bestimmten Waldbereich unterwegs sind, Listen zur Dokumentation der Abschüsse sowie Plastebeutel und Röhren für Blut- und Gewebeproben.

Es ist noch dunkel, als sich die ersten Teilnehmer treffen. Zunächst muss Papierkram erledigt werden. Quelle: Jana Brechlin

Auch wenn es nur langsam dämmert, sind alle gut zu sehen. Dunkles Loden taugt allenfalls zur Traditionspflege, zur Jagd sind rote Kleidung und Signalfarben Pflicht. Selbst die Hunde werden mit entsprechenden Westen ausgestattet und bekommen zusätzlich Halsband-Sender um.

Alte Sachen und Schutzkleidung sind Pflicht

Auch ich ziehe mir eine auffällige Weste über. Alte Sachen soll ich anziehen, hat Forstbezirksleiter Andreas Padberg vorher gesagt. Ich begleite Christoph Seifert als Treiber in einem Waldgebiet im Revier Horstsee. „Da geht es durch dichtes Gestrüpp und auch mal durch Brombeerhecken. Also bloß nicht die beste Funktionskleidung rausholen“, empfahl Padberg. Ich ziehe also meine älteste Kutte an, die den Vorteil hat, auch warm zu sein. Mit meiner Jeans falle ich zwar auf – alle anderen tragen Schutzhosen aus derbem Material – in Kombination mit Skiunterwäsche können mir die Dornen aber nichts anhaben.

Besprechung der Jagdgruppe um Christoph Seifert (r.) vor Ort im Wald. Quelle: Jana Brechlin

Es sind zwei Grad über Null, eine leichte Schneedecke liegt unter den Bäumen und alle sind sich einig, dass das ideales Wetter ist. „Durch den Schnee sieht man das Wild gut und wenn der Boden gefroren ist, hört man die Tiere noch besser“, sagt Christoph Seifert. Er begleitet jeden seiner Jäger zu einem Hochsitz, immer wieder wird er dann die Runde durch das Waldgebiet machen und dabei auch an jedem Stand vorbeikommen. Der Jagdablauf ist genau geregelt, alle müssen sich an die festgelegten Jagdzeiten halten. „Wir sind über 200 Leute im Wald. Da muss Ordnung sein, sonst wird es gefährlich“, so Seifert.

Hundebellen zeigt Wildart an

Als Treiber überlässt er den Abschuss normalerweise den Jägern auf dem Stand. Ist er aber nah genug am Tier, drückt er auch selber ab. Anschließend müssen die Waffen immer wieder entladen werden. Wir sind noch nicht lange unterwegs, als Cira das erste Mal Laut gibt. Am Bellen seines Hundes hört Seifert, der sonst als Revierförster im Süden von Leipzig arbeitet, was seine Hündin gewittert hat. Ein eher dunkles Bellen heißt Schwarzwild. Und das bekommen wir auch gleich zu Gesicht als eine Rotte aufgestöbert wird. Nur wenige Meter entfernt, dreht ein Wildschwein vor uns ab – nicht schnell genug allerdings, denn es wird prompt zur Strecke gebracht.

Jagd ist auch Plackerei: Drei Helfer schleppen ein Wildschwein aus dem Unterholz. Quelle: Jana Brechlin

An Ort und Stelle wird das erlegte Schwarzwild aufgebrochen, das heißt, die Innereien werden entfernt. Dafür müssen neben Jagdmesser und -säge auch Einweghandschuhe griffbereit sein. Da darf man nicht zimperlich sein, das kostet Kraft und will schnell erledigt sein. Christoph Seifert zuckt mit den Schultern. Es soll ja Jagden geben, wo für so etwas eigens Profis angeheuert werden. „Ich bin der Meinung, wenn ich das Wild schieße, muss ich es auch selber aufbrechen.“ Präzise ziehen die Jäger von Schwarzwild jeweils Blut- und Schweißproben für Untersuchungen auf Trichinen und Afrikanische Schweinepest in Ampullen. Leber, Milz, Nieren und Kehlkopf werden extra eingetütet und später untersucht. Die restlichen Innereien kommen für die Entsorgung in schwarze Müllsäcke. In Zeiten von Afrikanischer Schweinepest darf nichts im Wald zurückbleiben.

Am Streckenplatz werden die Tiere gewogen. Quelle: Jana Brechlin

Für die Jäger endet der Tag an Ort und Stelle. Brauchtumspflege ist gerade nicht möglich, strikt werden die Coronaregeln eingehalten. So trifft jeweils nur einer aus jeder Gruppe am Kirchenteich-Parkplatz ein. Hier wird das Wild gesäubert, gewogen und von Mitarbeitern um Veterinärin Dr. Asja Möller untersucht. Zusätzlich kommen die Proben der Wildschweine in die Landesuntersuchungsanstalt. In mehreren Bauwagen sitzen Mitarbeiter des Forstbezirkes, dokumentieren den Jagdtag und nehmen auf, wo noch einmal nachgesucht werden muss.

Wildfleisch ist besonders begehrt

Ganz zum Schluss wird das Wild zugeordnet – die Farbe der Marken zeigt, ob es in die Kühlzelle wandert, zum Wildhändler kommt oder von einem Jäger gekauft wird. Die Nachfrage ist riesig, Hobbyköche, die Interesse haben, können mit ein bisschen Glück noch etwas beim Forstbezirk Leipzig (Telefon 0341 860800) ergattern.

Von Jana Brechlin