2019 in Oschatz: Ein Jahr voller Höhen und Tiefen

Oschatz

In 302 Ausgaben berichtete die OAZ 2019 über das tägliche Geschehen in der Stadt Oschatz. Wir berichteten über den Fahrkarten-Container, der am Oschatzer Bahnhof für eine moderne Mobilitätszentrale Platz machte oder die Bauaktivitäten im Ortsteil Fliegerhorst. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Oschatzer Ereignisse aus dem Jahr 2019.

Januar

Zum 60. Todestag:Buch und Bilderschau für Maler Artur Moritz.CDU-Urgestein Frank Kupfer macht eigene Depression öffentlich Helikopter über Thalheim geben Rätsel auWolfgang Thibault will Kunstmauer nach Oschatz holen.Erster Wolf in Fotofalle Dana Bach neue Vorsitzende des Geschichts- und Heimatverein.

Erzieherin Birgit Meinel nimmt Abschied vom Oschatzer Spatzennest. Quelle: Kristin Engel

Februar

Zertifikat der Stiftung Pflege für Intensivstation der Collm-KlinikStart der neuen Veranstaltungsreihe KulturParkett mit Zauberer Torsten PahlMannschatz trauert um Arno MüllerAgrargenossenschaft Altoschatz/ Merkwitz beim Demo gegen Schließung der Zuckerfabrik BrottewitzTrauer um langjährigen Präsidenten des Oschatzer Carneval Clubs Jürgen LohschmidtBrandstiftung im Rittergut Altoschatz

Landestanzjugendmeister Johanna Schurig und Martin Schmidt mit Trainer Ronny Metzger. Quelle: privat

März

Die Grünen in Oschatz fordern ein besseres Radwegekonzept Hans-Jürgen HornDie Gestaltungssatzung fürs Zentrum wird überarbeitetKleiner Grenzverkehr zwischen Riesa und Oschatz kommtDie Werbegemeinschaft wählt einen neuen VorstandDer bekannte Kleintierarzt Bernd Richter feiert seinen 80. Geburtstag

Der neue Vorstand der Oschatzer Werbegemeinschaft setzt sich aus fünf Männern zusammen. Quelle: Christian Kunze

April

Hausschwamm in der Kirche MerkwitzLöwe Lenny ist das neue Maskottchen der Oschatzer Stadtbibliothek Oschatz holt auf bei FahrradklimatestAusbildungszertifikat für Collm-KlinikDer erste Teil den neuen Wohngebiets im Fliegerhorst ist erschlossenLandwirte stöhnen unter Hitze und Trockenheit

Engagierte Oschatzer sammeln 110 Kilo Müll am Hutberg und pflanzen Bäume. Quelle: Christian Kunze

Mai

Oschatz auf Rekordkurs: Knapp 12 Meter Dämmstoff stapeln für Guinnessbuch Henrik Ullrich an der Collm-Klinik zum Chefarzt der Radiologie ernanntClub der Kugelschreibersammler trifft sich im Oschatzer SchwanStereoact beim Oschatzer Festival auf dem FlugplatzRest-Schornstein auf dem Gelände der ehemaligen Filzfabrik wird abgebrochenÄrger über Vandalismus am BusbahnhofCDU gewinnt Oschatzer Stadtratswahl knapp

Stereoact sorgt bei A(i)rea24 in Oschatz für Stimmung. Quelle: Frank Hörügel

Juni

Norman Schröder wird neuer Chef im Oschatzer FinanzamtNeues Leben im alten Diska-Markt: Oschatzer plant Büros und WohnungenBahn erneuert Gleise in OschatzBMX-Rennen: Staubiges Spektakel mit über 80 Fahrern in LonnewitzOschatz-Information bietet erstmals Friedhofsführungen an100-jährige Kleingartenanlage Waagenfabrik Oschatz ausgezeichnet

Schornsteinbauer Jan Köhler beim Abriss der Filzfabrik-Esse. Quelle: Frank Hörügel

Juli

Dag Müller ist neuer Präsident des Oschatzer Lions-ClubsMit Mini-Kamera und Geruchsprobe: Sonderausstellung zur Stasi im Stadt- und Waagenmuseum startetDrinks, Dart und Dixieland beim Dorffest in MerkwitzOschatzer Heimatautor Dr. Manfred Schollmeyer feiert seinen 80. GeburtstagAnfangs umstritten, heute umschwirrt: Altmarktbrunnen wird 15 Jahre altInteresse zu gering: Oschatzer Kunstmauer abgesagt

Beim Stadtfest Oschatz sorgen die Sunny Girls Vitalio für Unterhaltung. Quelle: Frank Hörügel

August

In sechs Monaten 25 Kilo leichter: Bei Andreas Görl purzeln die PfundeEisenbahnfreund Albert Pfeilsticker spendiert Stationsschild für Oschatzer Bahnhof Deutsche Bank verabschiedet sich aus Oschatz: Geldautomat verschwindetLöschkräfte immer öfter im Einsatz: Braucht Oschatz eine Berufsfeuerwehr?Rund 1300 Gäste feiern das Lichtermeer am Rosensee Harald Hoyer hat große Pläne für „Schlösschen“ in StriesaBlaualgen im Oschatzer Rosensee: Lebenshilfe warnt vor Gefahren für Mensch und Tier

Stadtgärtnerin Birgit Thiele gießt die Pflanzen auf dem Neumarkt. Quelle: Frank Hörügel

September

Bei der sächsischen Landtagswahl kann Gudrun Petzold ( AfD) das Direktmandat für Torgau/ Oschatz holen.Die Wohnungsgenossenschaft Oschatz/ Mügeln bezieht ihre neuen Räume in der BrüderstraßeDer etwa eine halbe Million Euro teure frischsanierte Kunstrasenplatz am FSV-Gelände wird eröffnetEine Ringelnatter im Lottoshop in der Bahnhofstraße verursacht einen FeuerwehreinsatzDie Mitglieder der Kirchgemeinde in Merkwitz dürfen sich freuen: Das Dach der Dorfkirche ist erneuertDas Oschatzer Tanzpaar Johanna Schurig und Martin Schmidt tanz sich bei den sächsischen Tanzmeisterschaften an die LandesspitzeAn der Oschatzer Collm-Klinik öffnet die Bereitschaftspraxis

An der Oschatzer Collm-Klinik geht die Bereitschaftspraxis in Betrieb. Quelle: Frank Hörügel

Oktober

Computerexperte Thomas Schupke wird im Müntzerhaus zum Unternehmer des Jahres 2019 gekürtBei einer festlichen Veranstaltung wird die Großkirchgemeinde Oschatz gegründet, in der die Kirchgemeinden der Collm-Region zusammengeschlossen sindDer Wasserturm in der Glasseide wird abgebaut

Der Vertrag für die neue große Kirchgemeinde Oschatz wird unterschrieben. Quelle: Frank Hörügel

November

Die Oschatzer Lutherbuche auf den Gelände der Härtwigschule wird einem Gesundheitscheck unterworfenDie Oschatzer Fleischwaren holen sich den 3. Platz beim mitteldeutschen Bratwurstcup, sie punkten mit einer mediterranen Grillwurst Christiane Schenderlein wird zur Vordsitzenden der nordsächsischen CDU gewähltDas Rittergut Altoschatz wird verkauftDie alte Linde auf dem Neumarkt wird gefällt

Mit Schalltomografie wird die Lutherbuche an der Härtwigschule untersucht. Quelle: Christian Kunze

Dezember

Die Polizei untersucht eine Brandstiftung, bei einem Brand in einem Autohof in der Nordstraße wurden mehrere Fahrzeuge zerstört Oschatz eröffnet seinen WeihnachtsmarktDie Oschatzer Feuerwehr nimmt eine neuen Feuerwehrwechsellader in den Fuhrpark aufIn den Oschatzer Schulen laufen die Vorbereitungen für die Umsetzung des Digitalpaktes auf HochtourenDr. Manfred Schollmeyer erhält den Mitteldeutschen Historikerpreis für sein LebenswerkDie OAZ kann mit der Benefizaktion „Ein Licht im Advent“ rund 8000 Euro für einen alleinerziehenden Vater und die Oschatzer Tafel sammelnBeim Oschatzer Ratsherrenwiegen kommen 2581 Euro zusammen

Der Feuerwehrwechsellader gehört jetzt zum Oschatzer Fuhrpark. Quelle: Hagen Rösner

Von OAZ