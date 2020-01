2019 war ein gutes Jahr – Mügelner Feuerwehr erhält dreifachen Zuwachs

Mügeln

Kurz nach Jahresbeginn haben sich die Mitglieder der Mügelner Ortsfeuerwehr am Montagabend zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen. Wehrleiter Normen Wolf konnte dazu Bürgermeister Johannes Ecke, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Frank Reichel und Kreisbrandmeister Ingo Weber begrüßen.

Die Ortswehr zählt derzeit in ihren Reihen 104 Mitglieder. Davon sind 44 aktive Feuerwehrleute. 26 Jugendliche gehören der Jugendfeuerwehr, sechs Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr an. 20 Mitglieder umfasst die Ehren- und Altersabteilung.

Bewegtes Jahr

„Das Jahr 2019 war wieder ein bewegtes Jahr“, so Normen Wolf. Drei Kameraden mussten aus beruflichen oder privaten Gründen die Wehr verlassen. Aber: „Mit Amelie Loth, Dustin Müller und Fabian Knorr konnten wir drei langjährige Mitglieder unserer Jugendfeuerwehr für den aktiven Dienst in unseren Reihen gewinnen. Hier sieht man, wie wichtig die Arbeit unserer Kinder- und Jugendwarte ist und wie wir davon profitieren können.“ Wolf dankte an dieser Stelle für deren Engagement.

1056 Ausbildungsstunden

Um den stetig steigenden Anforderungen und Aufgaben der Feuerwehr gerecht zu werden, leisteten die Mitglieder der Ortswehr 1056 Ausbildungsstunden. Neben der Ausbildung der eigenen Kameraden führten die Mügelner Ausbilder auch Lehrgänge im Auftrag des Landkreises Nordsachsen durch. Sie bildeten so in den umliegenden Feuerwehren Truppmänner, Sprechfunker und Atemschutzgeräteträger sowie Mitglieder im Umgang mit der Kettensäge aus. Vier Mitglieder bildeten sich an der Landesfeuerwehrschule weiter. Unzählige Stunden wurden auch für die Wartung und Pflege der Technik geleistet.

34 Einsätze

Die Mügelner Wehr wurde 2019 zu 34 Einsätzen gerufen. 15-fach war das zu Brandeinsätzen und 29 mal zu technischen Hilfeleistungen wie zu Verkehrsunfällen der Fall. Dabei kamen insgesamt 619,5 Einsatzstunden zusammen. Über 500 davon lagen außerhalb der Zeit von 6 Uhr bis 16 Uhr. Der Ortswehrleiter bedankte sich deshalb an dieser Stelle bei allen Firmen und Selbstständigen, die das unterstützen.

Gesellschaftliches Leben

Höhepunkte im Leben der Wehr waren der Tag der offenen Tür im Depot und der Geburtstag der Wehr. Zudem unterstützten die Feuerwehrleute zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt wie das Radrennen, das Maibaumstellen oder das Frühlingserwachen. In Kindereinrichtungen engagierten sich die Feuerwehrleute bei der Brandschutzerziehung der jungen Mügelner.

Freude herrsche bei den Feuerwehrleuten darüber, dass sich im Februar der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln gegründet habe. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und viele erfolgreiche Projekte“, so Wolf.

In den sich anschließenden Berichten der Kinder- und Jugendfeuerwehren wurde deutlich, dass hier ein guter Nachwuchs für die Wehr heranwächst. Ergebnisse bei Wettbewerben auf Kreisebene belegen das. Möglich sei das durch den engagierten Einsatz der Kinder- und Jugendwarte und deren Gespür für interessante Angebote. Nicht umsonst schlossen drei Mitglieder der Jugendwehr ihre Ausbildung zum Feuerwehrmann oder zur -frau erfolgreich ab und rückten in die Ortswehr auf.

Von Bärbel Schumann