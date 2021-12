Mügeln

Bestimmt ist der Weihnachtsmann geimpft, vielleicht genesen oder mindestens getestet. Weil aber auch die Kontakte im Hochinzidenzland Sachsen minimiert werden sollen, war er nicht an Bord der Dampffahrten, die die Döllnitzbahn am Wochenende anbot. Trotzdem fanden sich auch weit gereiste Bahnfans ein: Frank Junk aus Frankreich, Thomas Barbora aus Brasilien, Chandramouli Velnyutham aus Indien und Daniela Montukar aus Guatemala (v.l.). Die vier Physik-Studenten und Bahnfans aus Leipzig waren durch die Fernsehsendung „Eisenbahnromantik“ auf diese Dampfbahnstrecke in ihrer Nähe aufmerksam geworden.

Zur Galerie Wegen Corona mussten die Dampffahrten der Döllnitzbahn zwischen Oschatz, Mügeln, Glossen und Kemmlitz in diesem Jahr ohne Besuch des Weihnachtsmannes, Glühwein und Imbiss am Packwagen auskommen.

Von Axel Kaminski